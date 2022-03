Krippe in der Kirche: Plan nimmt Formen an

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die evangelische Emmauskirche in Kreuth: Sie ist aktuell geschlossen und soll umgebaut werden. © Thomas Plettenberg

Eine sanierungsbedürftige Kirche sowie weniger Gläubige einerseits und ein hoher Bedarf an Krippenplätzen andererseits haben die evangelische Kirchengemeinde Tegernsee-Rottach-Egern-Kreuth zum Umdenken bewogen. Jetzt wird die Emmauskirche in Kreuth zur Krippe, die Pläne werden konkret.

Kreuth – Was Pfarrer Martin Weber und die evangelische Kirchengemeinde da vorhaben, ist wohl einmalig: Die Emmauskirche wird zur Kinderkrippe, ohne dabei die eigentliche Funktion zu verlieren. Seit Pfarr- und politische Gemeinde im Sommer 2021 grundsätzlich zugestimmt haben, wird geplant. „In vielen Sitzungen und Beratungen mit insgesamt 29 verschiedenen Entwürfen wurde nun ein Vorschlag beschlossen“, sagt Weber, der im aktuellen Pfarrbrief über die neuesten Entwicklungen informiert.

Der Entwurf des Tegernseer Büros Karl Hitzelberger sieht demnach so aus: Die kirchlichen Elemente wie Altar, Kanzel, Empore und Glocke bleiben erhalten. Die Wand hinter dem Altar wird entfernt, so dass für die Kinder ein Zugang zum Garten möglich ist und bei Gottesdiensten der Blick vom Altar in die Blauberge reicht. Der Rest wird so umgebaut, dass zwölf Betreuungsplätze entstehen und die Nachfrage ein wenig entschärft wird. „Ich hab’ schon erste Anmeldungen“, sagt Weber, der die Krippe mit der Pfarrgemeinde betreiben wird. Inzwischen hat er Hitzelberger mit einer detaillierten Planung inklusive Kostenberechnung beauftragt. Weber hofft, dass sich schon im April der Gemeinderat damit befassen und das weitere Vorgehen besprochen werden kann.

So sieht ein erster Plan für den Umbau der Emmauskirche aus. © Karl Hitzelberger

Da es wegen Corona viele Unwägbarkeiten gibt, gestaltet sich die genaue Kostenberechnung als schwierig. „Wir gehen nach einer ersten Schätzung von eins bis 1,5 Millionen Euro aus“, sagt Weber. Aufgeschlüsselt werden die Kosten in staatliche und landeskirchliche Zuschüsse sowie kommunale Anteile. Die Kirchengemeinde selbst wird zwischen 150 000 und 200 000 Euro beisteuern müssen. Weber hofft hier auf großzügige Spenden.

Kinderkrippe in der Kirche: Kreuth freut sich auf die Umsetzung der Pläne

Eingebunden in das außergewöhnliche Vorhaben ist die Familie des Erbauers Heinz Dendtel. „Sie ist einverstanden“, berichtet Weber. 1956 konnte das nach Dendtels Entwürfen gebaute Gotteshaus eingeweiht werden, erst 1991 erhielt der äußerlich moderne Sakralbau mit seinem asymmetrischen Giebel seinen Namen – in Erinnerung an den Ort Emmaus in der Nähe Jerusalems. Seit 2020 ist die Kirche geschlossen, eine kostspielige Sanierung und auch die Abkehr vieler Menschen von der Kirche führten zum Umdenken und den Plan für eine Krippe.

Bürgermeister Josef Bierschneider freut es, dass der Kirchenraum mit seiner besonderen Atmosphäre, wenn auch in anderer Funktion, für die Zukunft erhalten bleibt und für die Kleinsten zu einem neuen Zuhause wird. „Schön, dass dieses Projekt bei uns in Kreuth beheimatet ist“, schreibt der Rathauschef im Pfarrbrief.

Besichtigung der Kirche:

Am Samstag, 23. April, ist die Öffentlichkeit von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen eingeladen, die Kirche in ihrer jetzigen Form noch einmal zu sehen und sich über den Umbau zu informieren.

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

gr