Kritische Nachfragen bei Bürgerversammlung: Klima und Tourismus bewegen die Kreuther

Etwa 30 Kreuther Bürgern stand Rathaus-Chef Josef Bierschneider am Donnerstag (20. März) bei der Bürgerversammlung Rede und Antwort. Im Fokus: das Thema Klimaschutz.

Kreuth – In seinem Vortrag hatte Bierschneider neben vielen anderen Projekten auch von den Stromsparmaßnahmen der Kommune berichtet: Die letzten Straßenlaternen, die man auch in Kreuth um jeweils eine halbe Stunde später ein- beziehungsweise früher ausschaltet, seien nun auf die energiesparende LED-Technik umgerüstet. Das Schwimmbad wird bereits seit den 1990er-Jahren über eine Absorberanlage geheizt, die auf dem Dach des Kurhauses installiert ist. Auf Kindergarten und Schule seien Photovoltaikanlagen in Betrieb. Auf eine entsprechende Anfrage erklärte Bierschneider, dass aber eine PV-Anlage auf dem Rathaus nicht vorgesehen sei. Wegen der Dachausrichtung und der Nähe zum Berg stünde das Rathaus im Solarpotenzialkataster nur auf „Gelb“. Aber auf dem Dach des gemeindlichen Hauses im Raineralmweg 4 sei für 2023 noch eine PV-Anlage geplant.

Nahwärmeversorgung soll noch heuer umgesetzt werden

Auch die Hackschnitzel basierte Nahwärmeversorgung für Schule, Hort und Turnhalle, Kindergarten und Tourist-Info solle noch heuer errichtet werden. Warum den Kreuthern nicht die Möglichkeit einer Beteiligung daran gegeben werde, wollten zwei Bürger wissen. Bierschneider entgegnete, dass die Anlage, die wegen der hohen Kosten nicht selbst finanziert werden könne, als Wärmecontracting europaweit ausgeschrieben war. Den Zuschlag bekam eine GbR aus Kreuther Unternehmern und Gemeinderäten. Dass nun auch die Gemeinde an dem Projekt beteiligt ist, ermöglichte indes erst die spätere Umwandlung in eine GmbH.

Verkehrs-Themen beschäftigen die Kreuther Bürger

Weitere Bürgeranfragen betrafen die ablehnende Haltung der Gemeinde („Aus unserer Sicht besteht da kein weiterer Bedarf“) gegenüber einer zusätzlichen Klimaschutzkoordinatorin und die aus Bürgersicht dringend erforderliche Querungshilfe in Reitrain, die Bierschneider für spätestens 2024 ankündigte. Die geplante Erneuerung der Straßendeckschicht am Achenpass, die mangelnden Kontrollen des Lkw-Fahrverbots sowie die Notwendigkeit teurer Werbemaßnahmen waren ebenfalls Thema.

Bürgermeister lobt steigende Tourismuszahlen seiner Gemeinde

„Werbung ist wichtig, ohne ist man weg vom Fenster. Man wird nicht mehr wahrgenommen“, erläuterte Bierschneider. Außerdem mache die Gemeinde Kreuth keinesfalls gezielt Werbung für Tagesausflügler, sondern für Urlaubsgäste. Zuvor hatte er sich erfreut gezeigt über die „erstaunlich positive Entwicklung“ der Tourismuszahlen: „Wir sind wieder nah dran am Stand von vor Corona.“ 2022 hatte Kreuth 39 Prozent mehr Ankünfte als 2021 und nur rund 16 Prozent weniger als 2019. Die Übernachtungszahlen stiegen um 25 Prozent. „Damit haben wir 2016 und 2017 überrundet.“ Bierschneider zählte „Tegernsee Phantastisch“, die Sanierung des Alpenlehrpfads, die E-Ladestationen an der Klamm, in Wildbad Kreuth, Enterfels, an der Käserei und beim Hotel Bachmair Weissach, die Bio-Toiletten an den Wanderparkplätzen, das Waldbaden-Angebot, den neuen Pächter für Minigolfplatz und die Wiederinbetriebnahme der Kegelbahn im Kurhaus nach dem Wasserschaden als Erfolgsfaktoren auf.

Ausstellung mit Preisen von Ex-Ski-Star Viktoria Rebensburg geplant

Und freilich auch alle Maßnahmen zum Bergsteigerdorf. Die dritte Bergsteigerdorf-Zeitung „Gipfelglück“ erscheint im Mai, in den Pfingstferien ginge die Kampagne „Natürlich! Kreuth.“ an den Start. Die Aktion „Gemeinsam. Sicher. Respektvoll“ mit Ehrenbürgerin Viktoria Rebensburg wird mit einer „Vicky-Ausstellung“ ihrer gewonnenen Preise in der TI weitergeführt. Und es ist ein eigener Bergsteigerdorf-Newsletter in Arbeit, bei dem Bürger gemeinsame Aktivitäten wie Wandertouren, Obstpressen oder Imkern anbieten können. Dabei hielt der Bürgermeister auch noch ein Hohelied auf die Landwirte, denen Wolf und Bär das Leben schwer machen würden, ohne die wir aber weder Kulturlandschaft und Artenvielfalt noch gesundes Essen hätten.

