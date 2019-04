Lacher im Sekundentakt: Kreuther Trachtler mit kreativen Regieeinfällen beim „Bodschamperlspuk“

Viele Lacher und auch viel Applaus gab es beim Theater „Bodschamperlspuk“ der Kreuther Trachtler. Vor allem glänzten sie mit kreativen Regieeinfällen.

Kreuth – Mit dem brandneuen Stück „Bodschamperlspuk“ des derzeit wohl erfolgreichsten Münchner Volksstückschreibers Ralph Wallner gehen die Theaterspieler des Trachtenvereins Leonhardstoana Kreuth bei ihrer diesjährigen Inszenierung auf Nummer sicher. Lacher und Applaus geben ihnen Recht.

Das Stück von Erfolgsautor Wallner – bekannt vom Komödienstadl und dem Chiemgauer Volkstheater – passt zu der jungen Theatertruppe der Leonhardstoaner unter der Leitung von Martina Brunner. Obwohl irgendwo in einer weniger liberalen Vergangenheit verortet, werden im „Bodschamperlspuk“ Themen wie Liebe und Paarungswilligkeit, Abstammung und Prägung, Geld und Erbrecht, Moral und Genussmittel aus einer modernen Perspektive beleuchtet. Der akkurat gesetzte bairische Wortwitz, die überzeichneten Charaktere, die Dynamik der Handlung und die damit verbundene Situationskomik sind quasi a gmahde Wiesn, auf der sich die Theaternarrischen von Kreuth lustvoll tummeln. Damit bescherten sie ihrem Publikum am Premierenwochenende Gaudi und Grusel.

Denn es spukt in dem seit 25 Jahren leer stehenden Dusterhof. Allerlei Gruselgeschichten ranken sich um das alte Gehöft, weshalb die beiden Freundinnen Mina Sonnhofer (Barbara Hagn) und Giggi (Elisabeth Hagn) es in einer Vollmondrauhnacht aufsuchen, um ihre Wünsche schriftlich in einem Wunschgefäß zu platzieren. Ausgerechnet ein Nachttopf, sprich „Bodschamperl“, bietet sich an. Zeitgleich tauchen der Langfinger-Jockl (Michi Stanglmayr) und sein Sohn der Abstauber–Bartl (Veit Brunner), zwei Landstreicher und Taschendiebe, sowie die gierigen, am Kauf der Immobilie interessierten Braumeister Malz-Beppo nebst der Sonnthoferbäuerin auf. Die einen suchen eine Unterkunft vor dem Schneeeinbruch, die anderen Profit, Dorfdepp Tschako (Leonhard Hagn) – nackt und jodelnd in der Weissach – eine Frau und Dorflehrerin Adelheid Amsel (Magdalene Jennerwein) wissenschaftliche Bestätigung. Sie alle sind auf der Jagd nach ihrem persönlichen Glück.

So entspinnt sich in drei Akten und satten drei Stunden (inklusive Pausen) unter Einfluss von Spuk, Schnaps, Rehragout und anderen Drogen ein komisches, mit derben, anzüglichen Witzen und an Beleidigung grenzenden, deutlichen Wahrheiten garniertes Slapstick-artiges Szenario. Auch wenn hier und da mal ein Texthänger vorkam, durch die Aneinanderreihung gelungener Regieeinfälle – etwa Nebelmaschine, Verschwindetricks, Geisterbeschwörung mit Tischtuch-Schleiern, Gesang und Gebussel – reißt die Inszenierung einfach mit. Der im Grunde ernste Hintergrund löst sich am Ende souverän in einem unerwarteten Happy End auf: Schließlich bedeutet Glück und Zufriedenheit für jeden etwas anderes. Für so viel Pointen gab es Lacher im Sekundentakt und viel Applaus.

Weitere Aufführungen

finden am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai, im Leonhardstoana Hof statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es bei allen Touristinformationen im Tal und bei München Ticket. Restkarten an der Abendkasse.

