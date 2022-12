Kreuth lädt Bevölkerung zu Party ins Warmbad: Lautlose Lasershow statt Knallerei

Von: Gerti Reichl

So stimmungsvoll wie zuletzt 2019 soll auch heuer der Jahreswechsel in Kreuth begangen werden. Foto: Archiv Jackl © Archiv Jackl

Es wird spannend: Halten sich Gastgeber und Privatleute heuer an den gemeinsamen Appell der Tal-Bürgermeister und der Tourismusorganisation TTT, auf das Zünden von Silvesterraketen und Böllern zu verzichten?

Kreuth - Die Gemeinde Kreuth geht auch diesmal mit gutem Beispiel voran und feiert den Jahreswechsel nicht mit lauter Knallerei, sondern mit einer imposanten Lasershow. Bereits 2018 hatte das damals frisch gekürte Bergsteigerdorf erstmals auf ein Feuerwerk verzichtet und die Lasershow eingeführt. Die hohe Feinstaubbelastung durch herkömmliche Feuerwerke und auch die Belastung für die Tierwelt wurden als Argumente angeführt.

Lasershow im Warmbad

So auch heuer. Nach zweijähriger Pause lädt Bürgermeister Josef Bierschneider im Namen der Gemeinde alle Einheimischen und Gäste zur Silvesterparty mit Lasershow ein. Treffpunkt ist diesmal der Eingangsbereich des Warmfreibads. „Der Ort ist wegen des angrenzenden Kirchenhügels ideal für die Firma, die die Lasershow inszeniert“, sagt der Rathauschef. Wie berichtet, wird ein Anbieter aus Coburg die LichtShow durchführen. Ab 22.30 Uhr bieten die Wirtsleute des Lokals „Südtiroler“ Essen und Trinken an. Auf einer Großleinwand lässt die Gemeinde zudem mit vielen Bildern das Jahr 2022 noch einmal Revue passieren. Schlag Mitternacht steigt dann die eigentliche Show mit vielen Lichtelementen. „Sie wird rund 20 Minuten dauern und wird von Musik begleitet“, verspricht Bierschneider. Freuen dürfen sich die Besucher auch darauf, dass, wie zuletzt schon 2019, die Kreuther Pfarrkirche in ihren Konturen angeleuchtet sein wird.

Der Eintritt zur Silvester-Veranstaltung im Warmbad Kreuth ist frei.