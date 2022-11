Leonhardi in Kreuth: Tausende feiern eine Bilderbuch-Wallfahrt

Von: Alexandra Korimorth

Bei wunderbar schönem Herbstwetter fand am Sonntag die Leonhardifahrt in Kreuth statt.

Wetter, Wallfahrer und ausschließlich angeleinte Hunde: Einmal mehr hat bei der Leonhardifahrt in Kreuth alles gepasst. Auch die 120 Rösser blieben gelassen - so feierten Tausende eine Wallfahrt ohne Zwischenfälle.

Kreuth – In Kreuth waren es heuer mehr Teilnehmer – insbesondere Schalkfrauen und Miederdirndln sowie Gebirgschützen – denn je, die unter den Klängen der Musik in den Garten des Handlhofs gegenüber der Pfarrkirche St. Leonhard einzogen. Blasmusiker, Fahnenträger und die Ehrengäste, darunter Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, Landrat Olaf von Löwis, Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider mit dem Gemeinderat, weitere Talbürgermeister sowie auch der Bürgermeister von Bad Tölz, Ingo Mehner, nahmen am Sonntag (6. November) rund um den Altar Aufstellung.

Seltene Gelegenheit für den Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner

Nur alle paar Jahre kann der Tölzer Bürgermeister der Einladung des Kreuther Amtskollegen folgen. Heuer war es der Fall, weil der nicht minder berühmte Leonhardi-Umzug im Nachbarlandkreis aus Sicherheitsgründen nur unter der Woche, niemals aber am Wochenende, durchgeführt wird.

Kreuther Leonhardifahrt: Ein religiöser Festtag, keine Volksbelustigung

Mehner freute sich sehr, in Kreuth dabei sein zu können. Für ihn dürfte es ein eher beschauliches Leonhardi gewesen sein. Denn auch wenn am Sonntag rund 3000 Zuschauer, also deutlich mehr als an einer Wallfahrt an einem Wochentag, nach Kreuth gekommen waren, so zählt die Leonhardifahrt doch noch zu den ursprünglicheren und kleineren ihrer Art. Sie geht auf das Jahr 1492 zurück und gilt damit als älteste Leonhardiwallfahrt in ganz Bayern. Seit über 500 Jahren zelebrieren die Kreuther das Ereignis als Fest zu Ehren des Kreuther Schutz- und Kirchenpatrons. Es ist ein religiöser Feiertag, kein Event und keine Volksbelustigung.

Generalvikar Christoph Klingan spricht von einem „Fest der Befreiung“

Drei Mal wird die Kirche St. Leonhard einem Gelöbnis folgend, betend umrundet. So auch am Sonntag nach dem Gottesdienst, zu dem Monsignore Walter Waldschütz den Münchner Generalvikar Christoph Klingan schon vor zwei Jahren eingeladen hatte. „Das Warten hat sich gelohnt“, sagte Klingan und erläuterte, dass der Gottsucher St. Leonhard eine Botschaft für unsere Zeit bereit halte. Mit Blick auf eine eigenwillige Interpretation von Halloween als „Fest der Befreiung, bei dem man sich einmal nicht schön machen muss“, in einem überregionalen Wochenmedium, erklärte der Generalvikar, dass das wahre „Fest der Befreiung“ an Leonhardi zu feiern sei. Denn der Heilige Leonhard habe sich für die Befreiung von unschuldig in Gefangenschaft Geratene eingesetzt. Er habe Ketten gesprengt, sich für die Freiheit eingesetzt.

Generalvikar blickt beim Gottesdienst auch auf den Ukraine-Krieg

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg machte Klingan deutlich, wie sehr sich Menschen danach sehnen würden, in Freiheit zu leben. Und wie gefährlich es manchmal sei, sich dafür einzusetzen. Innere Freiheit – nicht minder wichtig – indes könne durch das Vertrauen in Gott gewonnen werden, erklärte der Generalvikar. Das Reich Gottes, das Himmelreich, bedeute, eine lebendige Beziehung zu Gott zu leben. Frei zu werden von verkehrten Bindungen zu Irdischem, bedeute innere Freiheit. Klingan zitierte das „Lied der Freiheit“ und rief die Gläubigen dazu auf, in diesem Sinne Leonhardi als Fest der Befreiung zu feiern.

Pferde bleiben gelassen: Leonhardifahrt in Kreuth ohne Zwischenfälle

Monsignore Walter Waldschütz dankte dem Generalvikar, dass er die „Freiheit der Christenmenschen neu definiert“ habe und befand seinerseits: „Dort, wo wir nicht mehr feiern, haben wir das Leben verpasst.“ Daraufhin bestiegen die Gläubigen die Pferde und prächtig geschmückten Wagen, von denen 20 von Vierer-Gespannen und offenbar sehr Leonhardi-erprobten Pferden gezogen wurden. Sie waren Glockengeläut, Blasmusik, Goaßlschnoizer und selbst die etwas heikle Steigung von der Kirche runter ins Dorfzentrum gewöhnt. Die Leonhardiwallfahrt 2022 in Kreuth lief ohne Un- und gefährliche Zwischenfälle für Mensch und Tier ab. Und das wunderbar sonnige Herbstwetter tat sein Übriges, um diese Wallfahrt erneut zu einem Bilderbuchereignis werden zu lassen.

Auch in Hundham fand am Sonntag die Leonhardifahrt statt

