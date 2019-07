Viel Regen, kaum Sonnenschein: Leonhardstoana sagen ihr Trachten-Waldfest ab

Dieses Wochenende muss der Tegernsee ohne Waldfest auskommen. Die Leonhardstoana aus Kreuth haben ihr für Sonntag (28. Juli) geplantes Trachten-Waldfest wegen der schlechten Wetter-Aussichten abgesagt.

Kreuth - Die Wetter-Aussichten für den Sonntag sind bescheiden. Viel Regen, kaum Sonnenschein, so lautet die Prognose. „Da braucht man kein Waldfest machen“, findet Sepp Sanktjohanser, Vorsitzender der Leonhardstoana in Kreuth. Der Trachtenverein hat deshalb sein für Sonntag geplantes Fest am Leonhardstoanahof abgesagt und auf Sonntag, 4. August, verschoben. „Wir hatten einfach kein gutes Bauchgefühl“, sagt der Vorsitzende.

