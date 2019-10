Mercedes-Fahrer (86) verursacht Auffahrunfall in Kreuth

Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer aus Tegernsee hat am Mittwoch auf der B307 in Kreuth einen Auffahrunfall verursacht. Die Beteiligten kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Kreuth - Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 42-jährige Kreutherin mit ihrem Ford auf der Bundesstraße in Kreuth in Richtung Tegernseer Tal. Kurz vor der Abzweigung nach Scharling verlangsamte die Frau ihre Geschwindigkeit und wollte nach links abbiegen. Ein 86-jähriger Tegernseer bemerkte das nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Mercedes auf den Wagen der Kreutherin auf.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle kam es für etwa 30 Minuten zu leichten Verkehrsbehinderungen.

