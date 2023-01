Möbel schleppen an der Kreuther May-Klinik: Wasmeier rettet Inventar für Ukraine

Von: Gabi Werner

Teilen

Als „Möbelpacker“ bei der May-Klinik im Einsatz: Markus Wasmeier (l.) und Sohn Markus (im Lkw) sowie Helfer Peter Blascke, Markus Kopp von der GRK-Gruppe und Helfer Andriiko Dscherban (v.l.). © Gabi Werner

Als die May-Klinik in Kreuth 2008 von heute auf morgen schloss, blieb das meiste an Inventar zurück. Jahre später nun geht alles Brauchbare als Hilfsgüter in die Ukraine. Hinter der Aktion steht Doppelolympiasieger Markus Wasmeier.

Kreuth – Einst war die Krankenanstalt Dr. May ein Aushängeschild Kreuths. Heute verkommt der riesige Gebäudekomplex zur Ruine. Beim Betreten der früheren Klinik überkommt einen das Schaudern: Über die vielen Jahre hinweg haben Vandalen die Räume verwüstet, an den Wänden prangen anstößige Graffitis, massenhaft Scherben bedecken den Boden, Hygieneartikel wurden aufgerissen und über die Flure verstreut. Und dennoch: Vieles, was damals in den Häusern der May-Klinik zurückblieb, ist noch brauchbar. Vor allem die massiven Schränke und die über 30 Krankenbetten. „In der Ukraine“, sagt Markus Wasmeier, „liegen die Patienten auf dem Boden“. Diese Menschen seien dankbar für solches Material.

Wasmeier schleppt gemeinsam mit Familie und Freunden Möbel

Seit einer Woche packt der Wasi deshalb gemeinsam mit seinen Söhnen Lukas und Markus sowie befreundeten Helfern eigenhändig an. Über das schmale Treppenhaus und mehrere Stockwerke hinweg schaffen sie die 150 Kilo schweren Betten aus der Klinik, bauen Schränke auseinander und sammeln Bettwäsche ein, um anschließend alles in einem großen Lkw zu verladen, den die Miesbacher Spedition Mayr als „Zwischenlager“ bereit gestellt hat. In etwa zwei Wochen soll ein Transporter aus Kiew die Hilfsgüter abholen und auf drei Waisenhäuser und eine Klinik im Land verteilen. Wasmeier, der seit Jahren eine enge Verbundenheit in die Ukraine pflegt und schon mehrfach selbst Hilfsgüter dorthin gebracht hat, verfügt mittlerweile über ein breites Netzwerk und hat bereits alles organisiert. „Wir kleiner Haufen richten eine ganze Klinik ein“, sagt der frühere Ski-Star und strahlt.

Klinik-Eigentümer tritt mit Idee an ehemaligen Skistar heran

Persönliche Beziehungen waren es auch, die den Schlierseer überhaupt erst aufmerksam werden ließen auf die verbliebenen „Schätze“ der May-Klinik. Markus Kopp war mit der Idee an ihn herangetreten. Kopp ist nicht nur ein alter Spezl Wasis, sondern auch Geschäftsführer der GRK-Gruppe, einer von zwei Gesellschaftern der Cooley Kreuth Estate GmbH, die wiederum Eigentümerin des gesamten Klinik-Areals ist. Kopp, erst seit Kurzem zuständig für das Projekt am Tegernsee, wollte das Gemäuer endlich gegen den ständigen Vandalismus sichern und die Zimmer besenrein machen – dabei kam ihm die Ukraine-Hilfe Wasmeiers in den Sinn. „Ich freue mich riesig, dass in dieser Phase eine Klinik und Waisenhäuser noch von dem verbliebenen Material profitieren“, sagt der Geschäftsführer, der im Zusammenhang mit der Klinik von einem „Lost Place“ spricht und beim Rundgang durch die geisterhaft wirkenden Räume nur den Kopf schütteln kann: „So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Krankenbetten, Decken und Schränke gehen auf die Reise in die Ukraine

Auch Wasmeier hat nach eigener Erzählung erst auf den zweiten Blick erkannt, dass in der Klinik und den vielen Nebengebäuden noch wertvolle Ausstattung lagert. „Die Schränke sind top – das ist echtes Massivholz“, sagt der ehemalige Skirennläufer und Begründer des Freilichtmuseums in Neuhaus. Wie zur Bestätigung klopft er ein paar Mal auf das Holz, ehe er sich an die Arbeit macht und gemeinsam mit Sohnemann Markus und seinen Helfern die diversen Möbelstücke ins Freie verfrachtet. Nichts, was den Geflüchteten hierzulande oder den Menschen in der Ukraine noch nützlich sein kann, soll verloren gehen. Die Bettwäsche und Decken werden – so berichtet Wasmeier – noch in einer Wäscherei in Hausham gereinigt, ehe sie auf die große Reise gehen. „Ich bin glücklich, dass es so gelaufen ist“, sagt Wasmeier über die Aktion. Und er hofft, dass sich weitere Spender finden, die entweder finanzielle Mittel oder medizinisches Material für die Ukraine bereit stellen. Um Spenden zu sammeln, arbeitet Wasmeiers Ukraine-Hilfe Schliersee mit dem Verein „Wir helfen Menschen“ zusammen. Spenden können auf das Konto des Vereins mit der IBAN DE32 7425 1020 0120 0471 54 überwiesen werden.

gab