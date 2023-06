Nach umfangreicher Sanierung: Neustart fürs Gasthaus Altes Bad in Kreuth

Von: Christina Jachert-Maier

Nach einer Sanierung eröffnet das Gasthaus Altes Bad wieder. Es fügt sich ins historische Ensemble Wildbad Kreuth, dessen Zukunft in den Händen von Korbinian Kohler liegt. © Christian Scholle

Nach einer umfangreichen Sanierung wird das Alte Bad in Kreuth am Sonntag, 2. Juli, wieder eröffnen. Regie führt in dem traditionsreichen Gasthaus Korbinian Kohler als neuer Pächter.

Kreuth – Das Alte Bad, heute ein Gasthaus, gab’s lange vor dem herzoglichen Prachtbau, der mit Wildbad Kreuth verknüpft wird. Diesen weltbekannten Ort, die Stätte legendärer CSU-Klausuren, neu zu erwecken, hat sich Hotelier Korbinian Kohler zur Aufgabe gemacht. Im April 2021 überließ ihm die herzogliche Familie große Teile von Wildbad Kreuth in Erbpacht. Der Vertrag sah ein Vorpachtrecht fürs Gasthaus Altes Bad vor. Als dessen Pächterin Karin Engelmann nach zwei harten Corona-Jahren im Januar 2023 ausstieg, zögerte Kohler nicht und übernahm. Nach einer Sanierung ist das Gasthaus ab Sonntag, 2. Juli, ab 13 Uhr wieder geöffnet.

Altes Bad: Bei Sanierung die Historie des Ortes bewahrt

Beim Konzept setzen Kohler und die herzogliche Familie darauf, die Historie des Ortes zu bewahren, dessen Wurzeln ins 15. Jahrhundert zurückreichen. „Mir liegt es am Herzen, etwas aus der Region heraus zu entwerfen, in der ich lebe und aufgewachsen bin“, sagt Kohler.

Kunstvolle Lüftlmalereien um Fenster und Türen

Eigentlich hätte er das Gasthaus schon im Mai wieder eröffnen wollen. Doch es zeigte sich, dass die Sanierung tief greifender ausfallen musste als zunächst gedacht. Der Zustand aller Rohrleitungen in dem geschichtsträchtigen Haus erinnerte an Blätterteig, ein aufwendiger Austausch war nötig. Die ehrwürdigen Stuben des Gasthauses hat Kohler gemeinsam mit der Interior-Designerin Nora Witzigmann mit feiner Hand nach traditionellen bayerischen Mustern aus der Region gestaltet. Markus Hagn, der schon die benachbarte Kapelle verschönert hat, pinselte kunstvolle Lüftlmalereien um Fenster und Türen, die Gmunderin Martina Gistl fertigte Kissen in einem uralten Handdruckverfahren. Auf der Speisekarte steht, was die Kreuther Natur zu bieten hat.

Was die Renovierung des herzoglichen Hauptgebäudes angeht, hat Kohler mit Matteo Thun einen Star-Architekten an Bord geholt. „Wir entwickeln einen Masterplan“, berichtet der Unternehmer.

Zwischenlösung: Wildbad Kreuth beherbergt viele Wanderer

Belebt ist das historische Haus schon jetzt. Wer nächtigen will wie Franz Josef Strauß, Helmut Kohl, Edmund Stoiber oder Markus Söder, kann Zimmer buchen, die einst die Hanns-Seidel-Stiftung für ihre Gäste bereit hielt. Als Zwischenlösung bis zum Start des großen Umbaus hat Kohler einen Teil des Gebäudes zu einer Pop-up Lodge mit 28 Zimmern und einem besonderen Flair gemacht. Die Herberge hat ihr Publikum gefunden und ist gut gebucht. „Es kommen viele Wanderer, vor allem Alpenüberquerer“, berichtet Kohler.

Mental Retreat in Wildbad Kreuth soll Kohlers Meisterstück werden

In der Zukunft soll Wildbad Kreuth ein luxuriöser Rückzugsort für Gestresste werden, ein „Mental Retreat“, das Kohlers Reich am Tegernsee endgültig in den Olymp der Hotellerie katapultiert. Seit dem Kauf des damals renovierungsbedürftigen Hotels Bachmair Weissach 2010 hat Kohler Betriebe rund um den Tegernsee zu neuem Leben erweckt. Sie haben auch eine Verbindung zueinander, Kohler spricht von der „Bachmair-Weissach-Welt.“ Das frühere Sanatorium der Wittelsbacher und künftige „Mental Retreat“ wird aber für sich stehen. Es wird Kohlers bisher größtes Projekt, sein Meisterstück.

Ins Auge gefasst war ein Start der Bauarbeiten im Jahr 2024. Ob es dazu kommen wird, ist offen. Möglicherweise, so Kohler, wird die Pop-up-Lodge in der nächsten Saison noch einmal öffnen. Neues zur Umbauplanung könne er derzeit nicht berichten.

Das Gasthaus bedeutet ein Plus für die Gäste der Pop-up-Lodge, auch nach der Sanierung des Haupthauses wird es sich ins Ensemble fügen. In den vier Stuben haben 100 Gäste Platz, die Panoramaterrasse bietet Raum für 250. Geöffnet ist es von Mittwoch bis Sonntag ab mittags durchgehend bis in den Abend.

