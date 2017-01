Nachtskitouren auf dem Hirschberg abgesagt - die Gründe

von Katrin Woitsch schließen

Schon nach drei Wochen ist es für die Münchner vorbei mit den nächtlichen Skitouren auf dem Hirschberg in Kreuth. Hier die Gründe. Und: Es gibt schon ein neues Ziel.

Update, hier die ausführlichen Gründe:

Dreimal sind die Busse donnerstags abends am Zentralen Omnibusbahnhof in München Richtung Kreuth (Kreis Miesbach) gestartet. Dreimal waren rund 20 begeisterte Wintersportler an Bord, die ihren Feierabend für eine Skitour nutzen wollten. Das Angebot ist attraktiv für Skitourengeher aus der Stadt. Bequem im Bus nach Feierabend in die Berge, Aufstieg und Abfahrt ganz ohne den üblichen Trubel. Und alles für 15 Euro inklusive geliehener Ausrüstung.

Die Einheimischen hingegen fürchteten, dass das Angebot zu attraktiv ist und der nächste Schritt zum Rund-um-die-Uhr-Tourismus-Wahnsinn vor ihrer Haustür. Denn bisher war das Nachtskifahren am Hirschberg ein Geheimtipp. Auch die Naturschützer protestierten, sie fürchteten, dass durch den nächtlichen Skitourismus die Tiere gestört werden. Der Widerstand hat nun dazu geführt, dass es erneut Gespräche gab zwischen Veranstaltern, Landratsamt und Touristikern. Am Donnerstag fiel schließlich die Entscheidung: Die Nachtskitouren zum Hirschberg werden künftig nicht mehr angeboten. Die dritte Fahrt in dieser Woche war gleichzeitig die Letzte.

„Es hat sich herausgestellt, dass das Ziel Hirschberg kein gutes Ziel war“, sagt Alexander Schwer von der Kommunikationsagentur Toc, Projektleiter für „Dein Winter. Dein Sport“. „Wir respektieren die dortigen Ruhezonen.“ Das Bustouren-Angebot stoße allerdings auf gute Resonanz. „Interesse ist eindeutig da“, berichtet Schwer.

Deshalb wollen Toc und Autobus Oberbayern die Bustouren auch weiterhin anbieten. Allerdings nicht mehr donnerstags, sondern mittwochs. Und nicht mehr zum Hirschberg, sondern zum Sudelfeld nach Bayrischzell. „Dort ist der Skitourenabend mittwochs bereits sehr etabliert“, sagt Schwer. Gut 500 Wintersportler seien dort jede Woche unterwegs.

Auch Tourismus-Chef Harald Gemeiner ist überzeugt: „Am Sudelfeld wird es keinen Widerstand geben, ein paar Münchner mehr fallen dort überhaupt nicht auf.“ Als Vertreter der Alpenregion Tegernsee Schliersee habe er das Sudelfeld von Anfang an vorgeschlagen. „Das wegen dem Hirschberg einen Aufschrei gibt, war zu erwarten“, sagt er. Er kann den Protest allerdings nicht ganz nachvollziehen. „Die Skitourengeher sind ja nicht weit hochgelaufen auf den Gipfel. Solange sie auf den präparierten Pisten bleiben, schrecken sie keine Tiere auf.“ Trotzdem hält er nach wie vor die neue Lösung für die bessere. „Es bietet sich einfach an, die Nachtskitouren in einem Gebiet zu kanalisieren.“

Bei den Beratungen sei auch Marco Müller, Gebietsbetreuer im Mangfallgebirge, einbezogen gewesen, berichtet Projektleiter Schwer. Er hatte für den Hirschberg große Bedenken geäußert, sei mit der Sudelfeld-Lösung aber einverstanden gewesen. Die Naturschützer im Landkreis Miesbach begrüßen die Entscheidung ebenfalls, betont der Kreisgruppenvorsitzende Manfred Burger. Allerdings kündigte er an, sein Verband werde die Situation am Sudelfeld genau im Auge behalten. „Wir wollen Nachtskitouren nicht prinzipiell verhindern“, betont er. „Aber wir hätten uns gewünscht, mehr in die Überlegungen einbezogen zu werden.“

Erstmeldung:

Kreuth - Die Veranstalter haben gestern entschieden, keine weiteren Bustouren mehr dorthin anzubieten. Der Hirschberg habe sich im Nachhinein als zu sensibles Gebiet erwiesen, so die Begründung. Vor allem Naturschützer hatten die nächtlichen Touren wegen der Störwirkung für die Tiere scharf kritisiert. Bisher waren das Nachtskifahren am Hirschberg ein Geheimtipp für Einheimische. Durch das 15-Euro-Angebot ab München fürchteten Naturschützer große Gruppen nächtlicher Skitouristen.

Drei Bus-Touren haben bisher stattgefunden, die Teilnehmerzahl lag jedes Mal rund 20 Personen, berichten die Veranstalter. In Absprache mit dem Landratsamt Miesbach und allen Beteiligten sollen die Touren schon ab kommender Woche nicht mehr donnerstags zum Hirschberg, sondern mittwochs zum Sudelfeld angeboten werden. Dort habe sich am Mittwoch bereits ein fester Skitourenabend mit mehreren hundert Wintersportlern etabliert. Ein ausführlicher Bericht folgt.

