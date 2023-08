Naturkäserei TegernseerLand: Plus in schwierigen Zeiten

Von: Christina Jachert-Maier

Volles Haus bei der Generalversammlung der Genossenschaft Naturkäserei TegernseerLand im Rottacher Seeforum. © Foto: Naturkäserei TegernseerLand

Vorgaben ohne Ende, Inflation und dann noch die Behauptung, Kühe seien Klimakiller: Es war schon freudvoller, Landwirt zu sein. Die Naturkäserei TegernseerLand bekommt das zu spüren. Die Zahl ihrer Milchlieferanten schrumpft. Trotzdem konnte bei der Generalversammlung ein Plus verkündet werden.

Kreuth – Die Genossenschaft TegernseerLand wurde als Selbstvermarktung im großen Stil gegründet. Die Idee: Landwirte aus dem Tal liefern beste Heumilch, die Käserei veredelt sie zu Käse. Für den zahlt der Kunde gutes Geld – und die Erzeuger bekommen einen fairen Milchpreis. Aus der im Jahr 2007 geborenen Idee wurde ein am Kreuther Reißenbichl ansässiges Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern, das 20 Käsesorten produziert. 1729 Anteilseigner hat die Genossenschaft. Etwa 180 kamen zur 16. Generalversammlung ins Rottacher Seeforum.

Große Bedeutung für die Region

Dort stellte die Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller die Bedeutung der Naturkäserei für die Region in den Mittelpunkt. „Sie leisten einen großen und unverzichtbaren Beitrag für den Erhalt der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der Ernährungssouveränität“, rief Obermüller den Genossenschaftsmitgliedern im Saal zu. Trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen sei es der Naturkäserei auch im jüngsten Geschäftsjahr wieder gelungen, einen Gewinn im sechsstelligen Bereich zu erzielen. Er liegt bei 144 769 Euro und fällt damit etwas geringer aus als im Vorjahr. 2022 schloss die Bilanz mit einem Überschuss von 168 717 Euro. Das erwirtschaftete Plus fließt wie immer in die Rücklagen. Eine Ausschüttung an die Anteilseigner hat es noch nie gegeben. Deren Gewinn besteht im Käsegenuss und der Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft.

Die Kuh als Klimakiller?

Ansonsten spüren die bäuerlichen Betriebe gerade wenig Rückenwind. Die Landwirte haben nicht nur mit allgegenwärtigen Problemen wie Inflation und Energiekosten zu kämpfen, sondern auch mit ausufernden Vorgaben, viel Bürokratie, dem Wolf und in wachsendem Maß mit Vorwürfen, die an die Substanz gehen. Die Behauptung, die Kuh sei ein Klimakiller, demotiviere viele, weiß Obermüller. Dabei sei die hier praktizierte Fütterung der Kühe mit Gras und Heu aus extensiver Grünland-Bewirtschaftung echter Klima-Aktivismus: „Da braucht’s keine Kleber.“

Zahl der Milchlieferanten gesunken

Jüngst haben zwei Milcherzeuger ihren Ausstieg erklärt, sie stellen auf Mutterkuhhaltung und Kälberaufzucht um. Aktuell liefern 19 Betriebe Milch an die Käserei. Früher einmal waren es 21 gewesen, und schon zu der Zeit war es das Ziel, weitere Lieferanten zu gewinnen, damit das junge Unternehmen wachsen kann. Doch statt mehr vom Grundstoff Milch bekommt die Käserei nun weniger. „Aber wir sind in Gesprächen mit Betrieben im Umkreis“, erklärt Vorstandsmitglied Wolfgang Rebensburg. Dabei bleibe die Käserei bei einem Radius von 15 Kilometern. „Weiter wollen wir die Milch nicht fahren.“

Insgesamt, so Rebensburg, blicke das Unternehmen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen optimistisch ins neue Geschäftsjahr. Man habe die Probleme im Griff. Die Genossenschaftskäserei, jetzt 15 Jahre alt, befinde sich quasi in der Pubertät, merkt Rebensburg an. „Wir als Vorstand haben es uns zur Aufgabe gemacht, aus der Käserei einen Erwachsenen zu machen.“

Rebensburg wurde an diesem Abend als Vorstandsmitglied wiedergewählt. Turnusmäßig war seine Amtszeit abgelaufen. Dagegen musste sich Aufsichtsratsmitglied Elisabeth Höß an diesem Abend verabschieden. Ihr Betrieb in Rottach-Egern beendet die Milcherzeugung und verlässt die Käserei. Den Milchbauern gab Höß ein „hoits zam“ mit auf den Weg. Ihren Sitz als Aufsichtsrätin nimmt Barbara Sixt aus Gmund ein.

Bio-Label bedeutet eine große Herausforderung

Vor der Führungsmannschaft liegt eine große Herausforderung. Schon 2021 hatte die Genossenschaft das Ziel ausgerufen, bis 2024 alle Produkte der Käserei mit Bio-Siegel anzubieten. Man sei weiter auf dem Weg dorthin, berichtet Rebensburg. „Aber ob das bis 2024 zu schaffen ist, wissen wir nicht.“ Seit Ende 2022 hat die Käserei nicht nur Milch, Joghurt und Topfen, sondern auch einen Weichkäse mit Biosiegel im Angebot. Demnächst soll es zudem einen Bio-Hartkäse geben. Ob und wie schnell es gelingt, das Bio-Sortiment zu erweitern, hängt davon ab, ob die Lieferbetriebe auf Bio umstellen. Der Knackpunkt ist die Haltung. Die Bio-Vorgaben verlangen mit Blick aufs Tierwohl große Laufställe. Sie zu bauen, ist nicht für jeden Betrieb machbar.

Schwierige Kundengewinnung im Tegernseer Tal

Die Nachfrage nach teuren Bio-Produkten hat angesichts der Inflation nachgelassen. „Das spüren wir auch“, berichtet Rebensburg. Weiterhin zurückhaltend zeigen sich die Hotels und Restaurants im Tegernseer Tal, die nur zögerlich den heimischen Käse am Büffet oder auf der Speisekarte präsentieren. „Der Prophet im eigenen Land gilt halt nichts“, meint Katie Engelmann, frühere Wirtin des Gasthauses Altes Bad und jetzt im Außendienst der Naturkäserei tätig. Sie ist von der Idee der Käserei und ihrer Bedeutung für die Region überzeugt. Die ansässigen Gastronomen mit der Begeisterung anzustecken, erweist sich jedoch als mühsam. Andernorts, berichtet Engelmann, verkaufe sich der Käse aus dem Tal leichter.