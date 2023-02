Naturverträgliche Forstwirtschaft: Kreuth hat Vertrauen in private Waldbesitzer

Von: Alexandra Korimorth

Sanierungsbedarf besteht für den Schärfener-Trat-Weg und seine Zuwegungen. Die Gemeinde übernimmt die Koordinierung des Projekts. © Thomas Plettenberg

Weil die Gemeinde Kreuth die Trägerschaft für einen Wegebau im Wald übernehmen soll, kam es jetzt zu einer Grundsatzdiskussion im Gemeinderat: Es ging um naturverträgliche Forstwirtschaft.

Kreuth – Eigentlich sollte im Kreuther Gemeinderat nur über zwei Maßnahmenträgerschaften für den Neubau eines Rückewegs oberhalb des Ringbergfriedhofs und die Sanierung des Schärfener-Trat-Weges entschieden werden. Aber auf Antrag von Christian Weber (Grüne) diskutierte das Gremium heiß über naturverträgliche Forstwirtschaft: Wie ist sie verbindlich umsetzbar? Und wer soll das kontrollieren?

Trägerschaft für Wege-Neubau eigentlich nichts Ungewöhnliches

Am Antrag, dass die Gemeinde Kreuth die Maßnahmenträgerschaft für den Neubau eines Rückewegs und die Sanierung eines Forstwegs bis zur Fertigstellung übernimmt, war nichts Ungewöhnliches. Schon öfter hatte die Kommune die Koordination und Verantwortung für derlei Projekte übernommen, zumal wenn mehrere Grundstückseigentümer betroffen sind und überdies Förderungen beantragt werden können. Für die Gemeinde könne das wie gehabt kostenneutral abgewickelt werden, erklärte Bürgermeister Josef Bierschnieder (CSU) das geplante Vorgehen.

Rückeweg soll in schwer zugänglichem Gelände entstehen

Der Rückeweg soll in sehr schwer zugänglichem Gelände oberhalb des Ringbergfriedhofs auf einer teilweise vorhandenen Trasse neu entstehen. Der Schärfener-Trat-Weg soll saniert werden. Für die Gemeinderäte brauchte es da auch keine weiteren Erklärungen seitens des Försters, der sich angeboten hatte, dem Gremium das Projekt zu erläutern. Robert Gerg (SPD) forderte aber mit Blick auf das Pfingsthochwasser von 1999, als eine relativ neuer Forstweg einfach vom Hang runtergespült wurde, dass wirklich nur ausgewiesene Fachfirmen den Wegebau übernehmen sollten. Das sagte Bürgermeister Bierschneider zu – und auch, dass der Bau vom Förster begleitet würde.

Grünen-Gemeinderat: Auch Waldbesitzer sollen Brutzeiten beachten

Dem Antrag von Grünen-Gemeinderat Weber, dass man die Trägerschaft nutzen sollte, um eine naturverträgliche Bewirtschaftung festzuschreiben, standen Bierschneider und auch alle anderen Gemeinderäte indes ablehnend gegenüber. Erst berief man sich auf die Vorgaben des Forstwirtschaftsgesetzes, an die sich alle Waldbesitzer halten müssten. Weber wandte ein, dass Waldbesitzern weit mehr zugestanden würde als Grundstücksbesitzern. Die dürften beispielsweise nur zu bestimmten Zeiten Hecken schneiden oder Bäume fällen. „Auch Waldbesitzer sollten Brutzeiten beachten müssen und sollten verbindlich davon absehen, Bäume zu fällen, wenn es regnet“, forderte Weber.

Waldboden sei als hochsensibles Ökosystem zu schützen

Eingedenk der Erhebungen des Arbeitskreises „Haut der Berge“ mahnte er, dass der Waldboden ein enorm wertvoller Wasserspeicher und ein hochsensibles Ökosystem darstelle und dass man auch in den hiesigen Bergwäldern schon naturunverträgliche Forstwirtschaft habe erleben müssen. Bierschneider konterte, dass bei den fraglichen Maßnahmen in erster Linie Privateigentümer betroffen seien, die darauf achten würden, dass in ihrem Wald alles zum Besten bleibe. „Hier werden nicht im Akkord Bäume gefällt“, betonte er. Festschreibungen für eine naturverträgliche Forstwirtschaft seien überdies ein „zahnloser Tiger“, da die Maßnahmen in einem Jahr abgeschlossen seien und die Trägerschaft damit auch erlösche.

Übernahme der Trägerschaft wird nicht an Bedingungen geknüpft

Peter Stiepan (CSU) erklärte Weber unumwunden, dass Waldarbeit oberhalb des Friedhofs bei Nässe ohnehin unmöglich sei, während sein Fraktionskollege Christian Bock feststellte: „Bei Käferbefall muss man schauen, dass man die befallenen Bäume möglichst schnell rauskriegt aus dem Wald. Da kann man doch die Zeiten nicht reglementieren.“ Josef Hatzl (CSU) war generell gegen jegliches Festschreiben gesonderter naturverträglicher Regeln. Er stimmte mit Martin Walch (SPD) überein, wonach es gesetzliche Vorgaben gebe, an die sich jeder halten muss. Damit wurde Webers Antrag, die Übernahme der Maßnahmenträgerschaft an Bedingungen zu knüpfen, abgeschmettert – und selbige Übernahme gegen das Votum Webers mehrheitlich beschlossen.

