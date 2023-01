May-Klinik in Kreuth: Neue Hoffnung für einen vergessenen Ort

Von: Gabi Werner

Markus Kopp will das Areal nun einer neuen Zukunft zuführen und sucht dafür das Gespräch mit der Gemeinde. © Gabi Werner

Lange Jahre befand sich die frühere May-Klinik im Dornröschenschlaf – die Immobilie in Kreuth verfiel zusehends. Nun scheint das Interesse der Eigentümer an dem Projekt neu erwacht.

Kreuth – Seit die traditionsreiche Krankenanstalt Dr. May in Kreuth 2008 ihre Pforten für immer schloss, gingen dort vor allem die Vandalen ein und aus. Das alte Gemäuer wirkt schwer mitgenommen, groß gekümmert hat sich um den „Lost Place“ in den vergangenen Jahren niemand. Sogar das Inventar blieb unverändert zurück und sorgt in dem Gebäude für eine gespenstische Atmosphäre. Kürzlich nun kam Bewegung auf das Areal: Auf Initiative von Markus Kopp, dem Geschäftsführer der Eigentümer-Firma, hat der Schlierseer Ski-Star Markus Wasmeier das Gebäude teilweise geräumt, um noch brauchbare Ausstattung für seine Ukraine-Hilfe zu sichern (wir berichteten).

Neues Konzept als gemeinsames Ziel

Ein Zeichen dafür, dass man sich endlich um eine neue Zukunft für das riesige Gelände bemüht? „Unser klares Ziel ist es, gemeinsam mit der Gemeinde ein Konzept zu realisieren, mit dem alle glücklich sind“, versichert Kopp. Sowohl der Geschäftsführer als auch Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) zeigen sich aktuell zuversichtlich, dass dies gelingen kann.

Das war nicht immer so. Vor dem Eigentümerwechsel Ende 2020 – damals übernahmen die GRK-Gruppe aus Leipzig und die Axtmann Holding aus Nürnberg als Gesellschafter die Cooley Kreuth Estate GmbH von Benedict Mathews – hatten sich die Verhandlungen über die Zukunft des Areals festgefahren. So sehr, dass die Gemeinde mit dem Gedanken spielte, das 50 000 Quadratmeter große Grundstück selbst zu erwerben und sich sogar per Satzung das Vorkaufsrecht sicherte. Die Preisvorstellungen von Gemeinde und Eigentümer gingen aber meilenweit auseinander. „Wir sind da überhaupt nicht zusammengekommen“, sagt Bierschneider.

Rathaus macht klare Vorgaben

Es geht also offenbar nur im Zusammenspiel mit dem Investor. Aus dem Rathaus kommen dazu klare Vorgaben. „Wir wollen eine verträgliche Entwicklung“, betont Bierschneider. Eine gewerbliche Nutzung des Areals stehe dabei ganz klar im Vordergrund. Dies könne eine Klinik ebenso sein wie ein Hotel, auch die Ansiedelung mehrerer kleinerer Betriebe sei vorstellbar. Partout abgelehnt wird seitens der Gemeinde dagegen der Bau und Verkauf von Eigentumswohnanlagen. Eine „Gewinnmaximierung“, bei der das Grundstück mit exklusiven Wohnungen zugepflastert werde, solle es mit der Gemeinde nicht geben. In Frage kämen höchstens ergänzende Mitarbeiterwohnungen oder vielleicht Wohnraum, der der örtlichen Bevölkerung zugute kommt. „Wenn ein vernünftiges Konzept vorliegt, könnte ich mir vorstellen, dass der Gemeinderat da mitmacht“, meint der Rathaus-Chef.

Diskussionsbedarf in Sachen Wohnungsbau

Auch für Kopp steht eine gewerbliche Nutzung des Areals „natürlich im Mittelpunkt“. Er spricht aber auch von „ergänzender Wohnbebauung“. Wie die genau aussehen könnte, lässt der Geschäftsführer derzeit offen. Hier gebe es sicher noch Diskussionsbedarf, meint Kopp. Er verstehe allerdings das Anliegen der Gemeinde sehr gut, hier teure und überwiegend leer stehende Zweitwohnsitze zu verhindern. „Das kann ich natürlich nachvollziehen“, sagt Kopp, der erst vor wenigen Monaten das Objekt in Kreuth unter seine Fittiche genommen hat und offenbar endlich Bewegung in die Sache bringen möchte. „Ich habe mich sofort in das Ding verliebt, das ist eine wunderschöne Lage“, sagt er über den ehemaligen Klinik-Komplex.

Schutz vor Vandalismus

Die ehemalige May-Klinik in Kreuth steht seit vielen Jahren leer. Das Gebäude war damit dem Verfall preisgegeben. Die Gemäuer waren bisher zudem ein beliebter Anlaufpunkt für Vandalen, die dort ihre Spuren wie Graffitis hinterließen. © Gabi Werner

Zunächst einmal möchte Kopp die Präsenz des Eigentümers in Kreuth erhöhen. Dazu gehörte es auch, das alte Gemäuer vor weiterem Vandalismus zu schützen. „Hier hat in der Vergangenheit ein schwunghafter Tourismus stattgefunden“, berichtet Kopp und zeigt die teils verwüsteten Räume und Flure der Klinik. „Wir haben das Gebäude nun an vielen Stellen gesichert und dicht gemacht.“

Über Abriss ist noch nicht entschieden

Ob für das alte und offensichtlich marode Gemäuer nur der Abriss bleibt oder doch noch eine Sanierung in Frage kommt, kann Kopp derzeit nicht beantworten. Der Schwerpunkt seiner Firma GSK jedenfalls liege nicht unbedingt auf Neubauten, sondern auf der Revitalisierung von Gebäuden. Vorstellbar sei alles, meint Kopp, der nun auch als Geschäftsführer der Cooley Kreuth Estate fungiert. Natürlich müssten bei dem Projekt aber auch „wirtschaftliche Gesichtspunkte“ berücksichtigt werden.