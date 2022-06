Neue Mountainbike-Trails am Tegernsee: Zwei Projekte machen Hoffnung

Von: Gerti Reichl

Der Bike-Trail Langenau bei Kreuth: „Hier läuft‘s richtig“, sagen Touristiker, die sich mit der Ausweisung neuer Strecken schwer tun. © TTT

Die Debatte um Mountainbiker, die sich in den Bergen des Tegernseer Tals bewegen, hat wieder an Fahrt aufgenommen. Weitere Wege und Trails sollen ausgewiesen werden. Hoffnung machen zwei konkrete Projekte.

Tegernseer Tal – Es ist der kleine Anteil an uneinsichtigen und rücksichtslosen Mountainbikern, der die Debatte immer wieder anheizt. Wie etwa die beiden Radler, über die der Gmunder Alt-Bürgermeister, CSU-Kreisrat und Almerer Georg von Preysing jüngst in der BR-Sendung „Jetzt red i“ polterte. „Obwohl ich sie zur Rede gestellt und sie gewarnt hab’, dass das lebensgefährlich ist, sind sie mit den Rädern über einen Stacheldraht hinweg und den schmalen Steig hinunter gefahren“, berichtet Preysing. „Das ist nicht nur eine Frechheit, sondern unerträglich.“

Mountainbiken: Apps und Internet-Kanäle verschärfen Problematik

Das Problem seien die Apps und andere Internet-Kanäle, auf denen schmale Steige zum Befahren ausgewiesen seien und die Tatsache, dass es zu wenige Trails und Wege für diese immer größer werdende Gruppe an Radlern gebe. Preysing, der zuletzt im Mai auch bei einem Runden Tisch der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) vertreten war, verfolgt das Vorankommen der Steuerungsgruppe mit Mountainbike-Produktentwickler Tim Coldewey kritisch. Es passiere zu wenig, so Preysings Kritik.

Ziel der ATS: Noch in diesem Sommer weitere Strecken frei geben

Ist das tatsächlich so? „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber das braucht eben Zeit“, findet ATS-Geschäftsleiter Thorsten Schär in Vertretung von Tim Coldewey. Das Ziel sei, „die Lenkung zu intensivieren“ und noch im Laufe dieses Sommers weitere Strecken freizugeben. „Es handelt sich dabei nicht um explizite Mountainbike-Trails, sondern um bestehende Wanderwege, die auch bisher schon in einer Art Grauzone beradelt wurden“, macht Schär deutlich. Wo sich diese Wege im Tegernseer Tal befinden, das könne und wolle er aber „noch nicht in der Zeitung lesen“. Man sei definitiv in Gesprächen mit den Staatsforsten und privaten Grundbesitzern, „aber er wolle den laufenden Prozess nicht gefährden“.

Probleme mit Grundbesitzern vereiteln weitere Projekte

Es ist kein Geheimnis, dass viele Almbauern beim Ausweisen von Radstrecken nicht mitspielen. Sie bescherten schon dem Mountainbike-Festival das Aus, das 2017 an den Achensee abwandern musste, und sorgen auch aktuell dafür, dass die ATS im gesamten Raum Rottach-Egern ihre Pläne nicht weiter verfolgt. Weil eine Vielzahl von Interessen zu berücksichtigen sei – von Grundbesitzern, über Naturschutz, Gemeinden und Touristikern – sei es eben ein langwieriger Prozess, bis Wege tatsächlich zur Verfügung stehen, meint Schär.

Langenau-Trail als gutes Beispiel: „Da läuft‘s genau richtig“

Als beispielhaft nennt Schär den bestehenden Bike-Trail in der Kreuther Langenau – der vor zehn Jahren eröffnete und bisher noch immer einzige ausgewiesene Trail am Tegernsee. Er wird von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) zusammen mit der Gemeinde und den Bayerischen Staatsforsten betrieben und bietet Fahrspaß auf rund sieben Kilometern. „Da läuft’s genau richtig“, lobt Schär und weist auf einen weiteren Trail hin, der demnächst eröffnet.

Am Hirschberg in Kreuth eröffnet demnächst ein Trail für Nachwuchs-Biker

Gemeinsam mit der Outdoorschule Tegernsee und der MTB-Schule PowderWorld eröffnet die TTT am 24. Juni den ersten Mountainbike-Kindertrail in Kreuth am Hirschberg. Mit Unterstützung MTB-begeisterter Kinder, Eltern und freiwilliger Helfer wurde ein Trail als „Naturweg“ am Hirschberg angelegt. Die Auffahrt erfolgt über einen Forstweg, so dass ein Rundkurs entsteht. Die Benutzung ist kostenlos.

Bikepark Oedberg: Planungen schreiten weiter voran

Noch in der Planungsphase befindet sich ein Bikepark, der nach langer Standortsuche nun am Oedberg entstehen soll. Vorgesehen ist dafür eine Wiese östlich des zuletzt mächtig gewachsenen Freizeitgeländes. Die Bike Crew Tegernsee – das sind die Ideengeber Ralf Jirgens und Simon Englhart sowie Anton und Maria Haslauer – und die Oedberg GmbH wollen hier eine Attraktion für junge Trailfahrer schaffen, die den aktuellen Trends folgt.

Derzeit wird ein Bebauungsplan dafür entworfen und die Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht. Im April, so berichtet Bürgermeister Alfons Besel (FWG), hat der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung den Auftrag dafür an das Planungsbüro Lars Consult erteilt. Ein naturschutzfachlicher Bericht werde zudem gerade erstellt. Besel rechnet mit einer Planungszeit von mindestens neun Monaten, in denen auch Behörden beteiligt werden. Besel ist überzeugt, dass der Bikepark realisiert wird, gerade auch deshalb, weil hier Trails entstehen, die dem Ziel der „Lenkung“ entsprechen. „Dann ist das Gelände abgerundet und der Deckel drauf.“

Bike-Shop und Service-Station sollen am Oedberg entstehen

Bereits am 1. Juli wird der umgebaute Waldfest-Stadel am Freizeitgelände eröffnet. Die Bike-Crew Tegernsee wird dort einen Bike-Shop und eine Service-Station betreiben. In dem Stadel, so berichtet Oedberg-Geschäftsführer Georg Reisberger, befinden sich zudem Sanitäranlagen sowie ein Büro und ein Gemeinschaftsraum. 50 Camper- und 200 Parkplätze wurden hier geschaffen – „und bereits rege genutzt“, so Reisberger. Ein weiteres Angebot für Radfahrer auf der Strecke Bodensee-Königssee.

