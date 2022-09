Neue Riedlerbrücke in Kreuth: Gemeinde wünscht sich attraktives Bauwerk

Die Riedlerbrücke in Kreuth muss erneuert werden. Im Zuge der Maßnahme will die Gemeinde auch den Umgriff attraktiver gestalten.

Von Alexandra Korimorth

Die Gemeinde Kreuth will nicht nur die Riedlerbrücke neu bauen. Im Zuge der Maßnahme soll auch der Ortskern attraktiver gestaltet werden.

Kreuth – Zwei Bürgerwerkstätten im Mai und im Juli waren der nun geführten Diskussion im Kreuther Gemeinderat vorausgegangen. Das erklärte Ziel der Sitzung war es, das Projekt soweit anzuschieben, dass das Ingenieurbüro mit der Planung beginnen, die wasserrechtlichen Genehmigungen eingeholt und die Förderungen beantragt werden können. Wesentlich für die Entscheidungen waren nicht allein die Länge der Brücke von 22 Metern sowie die Breite, die sowohl eine Fahrbahn als auch einen Gehweg umfassen soll. Auch die Anbindung des Ortskerns und des Kurparks sind ein zentrales Thema der Maßnahme.

Neuer Vorplatz für den Kurpark und eine Baumpflanzung

Auf der Kurparkseite würden die Kreuther gerne das straßenmittige Pflanzdreieck entfernen – dort, wo die Straße „Am Kurpark“ und der Mühlauerweg aufeinandertreffen. Hier soll auch der Vorplatz zum Kurpark vergrößert und begrünt werden. An der vorderen Ecke, gegenüber vom Batznhäusl, wünscht man sich eine Baumpflanzung und vor der Gaststätte eine farblich abgegrenzte Gehwegfläche. Außerdem will man die Verkehrsführung an der Ecke generell überdenken: Ob eine abknickende Vorfahrt anstatt einer Rechts-vor-links-Regelung in der 30er-Zone möglich ist, gilt es zu prüfen. Drei Querungshilfen sollen farblich abgesetzt werden.

Grüne Inseln in der Bundesstraße sollen Raser bremsen

Auf der anderen Seite der Brücke – dort, wo diese auf die Bundesstraße B 307 trifft – sollen mehr Grünflächen geschaffen werden. „Zwei Grüninseln auf der Bundesstraße sollten auch eine gute Bremswirkung haben“, erklärte Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU). Die Fußgängerampel soll erhalten bleiben.

Die Entscheidung, ob die neue Riedlerbrücke aus Stahlbeton oder Holz gebaut werden soll, war schnell getroffen: Das notwendige Dach bei der Holzausführung würde dem gewünschten verbindenden Charakter der Brücke entgegenstehen. Außerdem ist laut Brückenplaner Marcel Kober vom Lenggrieser OK-Ingenieurbüro Stahlbeton die nachhaltigere und wirtschaftlichere Lösung.

Neue Riedlerbrücke: Planer rät von gebogener Ausführung ab

Länger diskutierte das Gremium darüber, ob die Brücke gerade oder gebogen ausgeführt werden soll. Der Experte riet von einem Bogenbau wegen der längeren Bauzeit und den 20 bis 25 Prozent Mehrkosten ab, die diese Bauweise mit sich bringen würde. „Ein Rahmenbauwerk ist wegen der Wirtschaftlichkeit in Entstehung und Unterhalt zu favorisieren“, meinte Kober nicht zuletzt mit Blick auf Fertigteile, die dann vorproduziert werden könnten. Er wies auch darauf hin, dass ein Bogen, wie ihn die Brücke jetzt unter der Fahrbahn hat, künftig aus wasserrechtlichen Gründen nicht mehr möglich sei. Auch der Idee, die Brücke mittig über dem Wasser mit einer Art Balkon zum Verweilen zu versehen, stand er kritisch gegenüber. Er warnte davor, von den Vorgaben abzuweichen: „Die Anforderungen an die Baustoffe und die Konstruktion sind ohnehin groß.“

Gemeinderat: Verbindung soll extrem attraktiv sein

Damit wollten sich die Gemeinderäte allerdings nicht zufrieden geben. Michael Unger (FWG) stellte klar: „Die Verbindung vom Kurpark zum Dorfplatz soll extrem attraktiv sein. Das ist keine Spielerei von uns, sondern wichtig für unser Bergsteigerdorf.“ Da sollte man sich schon eingehend Gedanken machen, forderte er. Martin Walch (SPD) sah es ähnlich: „Das Bauwerk ist in der Mitte von Kreuth und es soll 50 bis 100 Jahre Bestand haben: Da haben wir nicht nur eine Verantwortung hinsichtlich der Funktionalität, sondern die Brücke soll auch optisch was Besonderes sein.“ Walch plädierte für eine Brücke mit Krümmung.

Elisabeth Hartwig (CSU) konnte auf die „Balkon-Idee“ verzichten, wenn andere Sitzmöglichkeiten und ein einfacher Zugang zum Wasser von beiden Uferseiten her garantiert seien. Beidem konnte sich das gesamte Gremium in der Abstimmung anschließen. Ulrike Rohnbogner (CSU) gab dem Planer noch mit, dass man sich einen sicheren und möglichst tiefen Gehweg auf der Brücke wünsche. Und Bürgermeister Bierschneider bat zu prüfen, ob nicht auch Fertigteile für eine Bogenkonstruktion machbar wären.

Am Ende sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Umgestaltung der Flächen neben der Brücke aus. Das Dorfzentrum von Kreuth soll auf diese Weise ein neues – attraktives – Gesicht erhalten.

