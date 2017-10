Neuer Platz an der Riedlerbrücke eingeweiht - allerdings ohne Namen

Kreuth hat ein neues Schmuckstück: den Rastplatz an der Riedlerbrücke. Am Montag fand die Einweihung statt.

Kreuth – „Schee is worn“. Dieser zufriedenen Feststellung von Bürgermeister Josef Bierschneider schlossen sich alle an, die am Montagvormittag zur Einweihung des neuen Rastplatzes an der Riedlerbrücke in Kreuth gekommen waren. Dort, wo früher ein baufälliger Kiosk stand, treffen Spaziergänger und Radfahrer nun auf einen teils aufgekiesten, teils rund gepflasterten Platz, in dessen Mitte frisches Wasser aus einem Steinbrunnen plätschert. Drumherum Bänke zum Rasten und Blumen. Auch ein Feldkreuz, das schon früher hier stand, hat nach liebevoller Restaurierung wieder einen Platz gefunden. E-Biker können an dem Platz nicht nur rasten und ihren Durst am Brunnen stillen. Die Gemeinde hat zudem Radlständer installiert, die zugleich mit einer Ladestation versehen sind.

Bei der kleinen Einweihungsfeier begrüßte Bierschneider nicht nur Vertreter der Bayerischen Staatsforsten, die als Grundstückseigentümer die Fläche zum Nulltarif langfristig an die Gemeinde verpachtet haben. Auch die sieben Spender waren gekommen, die mit 4000 Euro die insgesamt 15.000 Euro umfassende Investition unterstützten.

Hans Weber und Kollegen der Rottacher Blasmusik sorgten für den feierlichen Rahmen, während Monsignore Walter Waldschütz den kirchlichen Segen für den Platz spendete. Jetzt braucht der neue Platz im Zentrum von Kreuth nur noch den passenden Namen. „Für Vorschläge kann man sich jederzeit im Rathaus melden“, so Bierschneider.

gr