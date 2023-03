„Nicht akzeptabler Präzedenzfall“

Von: Gerti Reichl

Auf einem Streifen dieser Wiese in Weissach werden sich Betriebe ansiedeln. © Thomas Plettenberg

Der Bebauungsplan für eine 8000 Quadratmeter große Wiese zwischen der Weißach und der B 318 lag gerade öffentlich aus. Auch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT), der Bund Naturschutz und Privatleute haben Stellungnahmen abgegeben.

Kreuth – Es geht um mehr als nur um die Bebauung einer bisher landwirtschaftlich genutzten Wiese. Für Kritiker geht es um einen „nicht akzeptablen Präzedenzfall“, um eine „Steilvorlage für die Umwandlung anderer landwirtschaftlicher Flächen“, um „Wettbewerbsverzerrung“ und um „ungebremsten Flächenverbrauch“. Dabei ist wohl nicht mehr zu rütteln daran, dass eine 8000 Quadratmeter große Wiese zwischen der Weißach und der B 318, angrenzend an das Mischgebiet am Zamenhofweg, bebaut wird – mit Gewerbebauten für einheimische Handwerker und Wohnhäusern.

Besonders pikant: Die Wiese gehörte einst einem Bauern und als dieser starb einer Erbengemeinschaft. Sie wollte die Wiese zu Geld machen, was ihr auch gelang, indem sie einen Großteil zwar an die Gemeinde verkaufte, sich aber zugleich im nördlichen Teil an der Weißach einen Streifen für zwei Doppelhäuser sicherte – ein Millionen-Coup, angesichts exorbitanter Boden- und Immobilienpreise am Tegernsee.

Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) fasst den Fall so zusammen: Weil die Liste einheimischer Betriebe, die eine Gewerbefläche suchen, lang sei, versuche die Gemeinde seit Jahren, an entsprechend geeignete Flächen heranzukommen. „Ich bin auf die Erbengemeinschaft zugegangen“, sagt Bierschneider, dem das Geschäft schließlich gelang: 2021 konnte Kreuth „fünf Achtel“ der Fläche zu „einem verminderten Preis“, also nicht zum vollen Baulandpreis, erwerben. Sie parzellierte das Areal, und nach einem vom Gemeinderat vorgegebenen Punktesystem konnten sich Firmen bewerben. Fünf einheimische Unternehmen kamen zum Zug. Die Gemeinde kann nun mit Gewerbesteuereinnahmen rechnen, ein wichtiger Posten in der Haushaltsplanung. „Wir haben langfristig die Hand drauf, denn die Flächen wurden im Erbbaurecht vergeben“, sagt der Bürgermeister. „Wir haben ein Mitspracherecht, wenn eine Fläche wieder verkauft werden sollte und bekommen zudem Erbbauzins.“ Bierschneider räumt ein: „Freilich befinden wir uns im Spannungsfeld zwischen Flächenverbrauch und Entwicklungsbedarf. Jetzt sorgen wir jedenfalls dafür, dass Betriebe nicht abwandern.“

In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT), die im Rahmen der am 3. März beendeten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans „Gewerbe-/Wohngebiet Wiesseer Straße“ abgegeben wurde. Die SGT stimmt dem Plan zwar zu, sieht es aber kritisch, dass der bisherige Eigentümer von dem Verkaufs- und Umwidmungsmodell finanziell profitiere. Dieser Punkt wird auch von Privatleuten kritisiert. Das Vorgehen sei ein Präzedenzfall für zukünftige derartige Fälle, der der weiteren Zerstörung des Tals Tür und Tor öffne, heißt es etwa im Schreiben eines Bürgers, der zugleich die Schaffung von günstigem Wohnraum für die Bevölkerung vermisst. Ein weiterer spricht von einer „Steilvorlage für die Umwandlung anderer landwirtschaftlicher Flächen“ sowie von einer „Wettbewerbsverzerrung“ wegen des Standortvorteils für einige wenige Betriebe.

Wiese wird zum Gewerbe- und Wohngebiet - Kritik an weiterer Flächenversiegelung

Prinzipiell bedauert die SGT den Flächenverbrauch, weil hier Fläche versiegelt werde, die der durchschnittlichen Versiegelung von fünf Jahren entspreche. Zudem hat die SGT Sorge, dass der Streckenabschnitt zwischen Weissach und Ringsee langsam aufgefüllt werde. Dies befürchtet auch der BN. Er lehnt die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet ab, über die der Landkreis Ende März entscheidet. „Die Fläche darf nicht einem ungebremsten Flächenverbrauch geopfert werden“, so Kreisgruppenvorsitzender Manfred Burger. Er beurteilt es kritisch, sollten Besucher Siedlungen und Gewerbe statt Wiesen und Gehölzstrukturen erblicken. Wie die SGT fordert der BN zudem einen naturschutzfachlichen Ausgleich im Tegernseer Tal und nicht, wie beschlossen, am Chiemsee.

Bierschneider verteidigt das Vorgehen als grundsätzliches Modell für Kreuth, versichert aber: „Der Gemeinderat wird jeden Fall für sich betrachten.“

