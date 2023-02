Pkw von links übersehen: Kollision auf B318 in Weissach

Weil eine 75-Jährige einen von links kommenden Pkw übersah, hat es an der Kreuzung Wiesseer Straße/Aribostraße in Weissach gescheppert. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Zwei Autos mussten am Freitag nach einem Unfall auf der Wiesseer Straße in Weissach abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Weissach - Bei einem Unfall auf der Wiesseer Straße (B 318) im Kreuther Ortsteil Weissach ist am Freitagabend fünfstelliger Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei meldet, wollte eine 75-jährige Kreutherin gegen 18.40 Uhr mit ihrem Toyota Yaris aus der Aribostraße nach links in die Wiesseer Straße einbiegen. Dabei übersah sie allerdings eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 31-jährige Gmunderin, die mit ihrem Ford Fiesta gerade in Richtung Wiessee unterwegs war.

Zwar blieben bei dem Zusammenstoß zum Glück alle Beteiligten unverletzt. Am Ford Fiesta der Gmunderin entstanden aber etwa 6000 Euro Sachschaden. Am Toyota der Kreutherin entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weil eines der Fahrzeug ein Hybrid war, wurde auch die Feuerwehr hinzugezogen, teilt die Polizei mit.

ag