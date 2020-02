Ein herrenloser Rucksack stand am Samstag auf dem Gipfel des Setzbergs in Kreuth. Der Verdacht: Ein Wanderer könnte abgestürzt sein. Die Polizei suchte mit dem Hubschrauber.

Polizeieinsatz am Setzberggipfel: Verdacht auf abgestürzten Wanderer

Kreuth - Ein herrenloser Rucksack auf dem Gipfel des Setzbergs in Kreuth hat am Samstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Skitourengeher den herrenlosen Rucksack in 1706 Metern Höhe gefunden. Weil er keinen Besitzer ausmachen konnte, alarmierte er die Wallbergbahn und die Bergwacht Rottach-Egern, welche den Alarm an die Polizei weitergab. Der Verdacht: Der Besitzer könnte abgestürzt sein.

Um ein Unglücksfall auszuschließen, suchte ein Polizeihubschrauber den Gipfelbereich und die Flanken des Setzbergs ab. Zudem stieg ein Polizeibergführer zum Gipfel auf. Er sicherte den Rucksack und suchte ebenfalls das Gelände ab. Ohne Erfolg: Die Suche wurde nach einigen Stunden ergebnislos eingestellt.

