Rekonstruierte Alm für Siebenhütten: Gemeinderat diskutiert über Bauprojekt in Wildbad Kreuth

Von: Gabi Werner

Der Andrang in Siebenhütten wurde zuletzt immer größer. Die bestehende Almwirtschaft wurde daher zu klein - im vergangenen Sommer machte sie nicht mehr auf. © Thomas Plettenberg

Um die Gastronomie in Siebenhütten weiterhin stemmen zu können, soll dort ein neues Gebäude entstehen. Die Familie Bogner will es im Stil der bestehenden Almhütten errichten. Nun kommt das Projekt in den Gemeinderat.

Wildbad Kreuth – Das Alm-Ensemble Siebenhütten in Wildbad Kreuth ist ein Denkmal – und genießt als solches besonderen Schutz. Die Familie Bogner, die in dem Naturidyll seit Jahren eine Almwirtschaft betreibt, möchte die Gastronomie dort behutsam auf neue Füße stellen. Die bisherige kleine Alm war dem steigenden Ausflüglerdruck nicht mehr gewachsen, die Bogners sperrten sie in diesem Sommer erst gar nicht mehr auf. Entstehen soll nun ein neues Gebäude, das sich in seiner Bauart in das historische Ensemble einfügt. Am Donnerstag, 10. November, wird sich der Kreuther Gemeinderat in öffentlicher Sitzung mit dem Bauantrag befassen.

Wiederaufbau von altem Heustadel: Idee ist wegen Denkmalschutz vom Tisch

Die Wirtsfamilie Bogner – auch Betreiberin des Voitlhofs und des Café Gäuwagerl in Rottach-Egern – hat sich schon viele Gedanken darüber gemacht, wie sich ein Neubau in dem sensiblen Bereich realisieren lassen könnte. Junior-Chef Josef Wolfgang Bogner hatte in Schleching (Kreis Traunstein) einen alten Heustadel aufgetan, den er nach dem Vorbild der bestehenden Almen in Siebenhütten wieder aufbauen wollte. Diese Idee sei mittlerweile aber vom Tisch, berichtet Vater Josef Bogner auf Nachfrage. Den Vertretern des Denkmalschutzes und der Behörden – so wurde bei Ortsterminen und Gesprächen klar – sei es lieber, wenn die künftige Almwirtschaft aus neuem Holz errichtet werde, damit sie sich deutlich vom Denkmal-Ensemble abhebe. „Es soll nichts dazu kaschiert werden“, erläutert Josef Bogner. Zugleich betont er: In seiner Machart werde der Neubau aber eins zu eins im Stile der bestehenden Almen errichtet. An der betreffenden Stelle gab es bereits früher ein Wirtschaftsgebäude, das zu Siebenhütten gehörte. Als Antragstellerin tritt die Tegernseer Gastro GmbH der Bogners auf, Eigentümerin des Almgebiets ist die Herzogliche Wildbad Kreuth Familiengesellschaft.

Familie Bogner möchte bei Gastronomie an alte Traditionen anknüpfen

Dass die Idee mit dem alten Stadel nicht zum Zuge kommt, habe auch Vorteile, sagt Josef Bogner. Somit seien die Maße der künftigen Almwirtschaft nicht fix vorgegeben, bei der Gestaltung gebe es noch Spielräume. Beim Bau möchte die handwerkserfahrene Familie viel selber machen. Läuft alles nach Plan, so wolle man im Frühjahr mit der Maßnahme beginnen, kündigt Josef Bogner an. Dann könnte bereits im Laufe des Sommers oder spätestens im Herbst das neue Ausflugsziel in Siebenhütten bereit stehen. Mit der Gastronomie will die Familie an alte Traditionen anknüpfen: „Es wird alles, wie es es war – nur neu“, kündigt Bogner an.

Gemeinderat Kreuth kommt am Donnerstag zur Sitzung zusammen

Ob der Kreuther Gemeinderat dem Projekt seinen Segen gibt, wird sich am Donnerstag zeigen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. Neben dem Projekt Siebenhütten stehen noch etliche private Bauanträge auf der Tagesordnung.

