Am Tegernsee startet jetzt das Rodelvergnügen

Bahn frei für die Rodler! Nachdem der Winter Schwung aufgenommen hat, kommen nun im Tegernseer Tal auch die Schlittenfahrer auf ihre Kosten. In Kreuth-Klamm und am Wallberg öffnen die Rodelbahnen.

Kreuth/Rottach-Egern – Glaubt man den Wetterprognosen, so kommt der Winter nun richtig in Schwung. Neben den Ski- und Snowboardfahrern sowie denLangläufern kommen in der Region daher ab sofort auch die Rodler auf ihre Kosten: Bereits am Freitag (4. Januar) öffnet die Weltmeisterschaftsbahn in Kreuth-Klamm erstmals fürs wöchentliche Nachtrodeln. Voraussichtlich ab Sonntag, 6. Januar, wird dann auch die Rodelbahn am Wallberg zur Verfügung stehen.

„Wir sind intensiv am Basteln und Herrichten“, sagte Sebastian Leiner, Vorsitzender des Rodelclubs (RC) Kreuth, noch Donnerstag Früh. Am Nachmittag dann konnte der Bahnchef grünes Licht geben: Die Naturrodelbahn in der Klamm konnte soweit präpariert werden, dass dort wieder regelmäßig das beliebte Fluchtlicht-Rodeln für die Öffentlichkeit stattfinden kann. Um 19 Uhr geht’s los.

„Jedermann, egal ob Groß oder Klein, kann teilnehmen“, sagt die Zweite Vorsitzende des RC, Marion Wolf. Die Bedingungen auf der Bahn seien gut, für die Ausleuchtung sorgen 20 eigens installierte Hochleistungsstrahler. Auch Schlitten können vor Ort ausgeliehen werden. „Allerdings nur, so lange der Vorrat reicht“, erklärt Wolf. Spielt das Wetter mit, können Rodelfreunde bis einschließlich 1. März jeden Freitag am Nachtrodeln teilnehmen. Der Aufstieg über die Bahn erfolgt zu Fuß und dauert etwa 15 Minuten.

Darüber hinaus öffnet der Rodelclub ab heuer auch sein Dienstags-Training für die Öffentlichkeit. Der Verein habe damit auf die vielen Nachfragen reagiert, sagt die Vize-Vorsitzende. Jedermann könne nun dienstags ab 18.30 Uhr auf der WM-Bahn von 1984 mittrainieren. „Unsere Aktiven sind vor Ort und zeigen die richtige Technik“, erklärt Wolf. Als Ausrüstung empfiehlt der Verein festes Schuhwerk und auch einen Helm.

Übrigens: Außerhalb dieser beiden Rodelangebote bleibt die Bahn geschlossen. Auch bei unsicherer Wetterlage oder gefährlichen Bahnverhältnissen wird die Strecke gesperrt. Aktuelle Informationen dazu gibt’s auf der Homepage des Vereins www.rodelclub-kreuth.de.

Auch in Rottach-Egern soll an diesem Wochenende das Rodelvergnügen starten. Voraussichtlich am Sonntag wird die Rodelbahn am Wallberg erstmals in diesem Winter freigegeben. „Am Freitag und Samstag sind noch einmal kräftige Schneefälle und starke Windböen vorher gesagt“, erklärt Pressesprecherin Antonia Asenstorfer. Um noch genügend Zeit für die Präparierung zu haben, werde man mit der Öffnung vermutlich bis Sonntag warten. „Die Bahn muss ja anständig hergerichtet werden, das ist beim ersten Mal immer etwas mehr Aufwand“, sagt Asenstorfer. Bislang war die Schneedecke im unteren Bereich der Naturrodelbahn schlichtweg zu dünn, um sie öffnen zu können. Dieses Problem dürfte sich nun mit den angekündigten Schneefällen erledigen.

Die Wallbergbahn fährt täglich ab 8.45 Uhr. Die Nutzung der Rodelbahn ist kostenfrei. Näheres gibt’s auf www.wallbergbahn.de.

gab