Im Hotel Bachmair Weissach am Tegernsee: Künstlerin Suse Kohler zeigt Porträts der Royals

Von: Alexandra Korimorth

Mit der Ausstellung „FACES/ Point of View“ widmet sich die Malerin Suse Kohler der Frage nach dem Fortbestand der britischen Monarchie. Rund 100 Gäste diskutierten bei der Vernissage mit.

Weissach – Mitglieder der englischen Königsfamilie im Jahr von King Charles’ Krönung, sämtliche ehemalige Bundeskanzler im Jahr der Bundestagswahl oder Gesichter aus dem Ukraine-Krieg nach sechs Monaten Kampfhandlungen: Die Gemälde von Suse Kohler und die dazugehörigen Ausstellungen haben stets einen hochaktuellen Charakter. Sie bringen die Betrachter dazu, sich eine Meinung zu bilden, Stellung zu beziehen und miteinander zu diskutieren. So auch am Donnerstagabend, als Suse Kohler rund 100 Gästen im Spa & Ressort Bachmair Weissach ihre neue Serie „FACES/ Point of View“ präsentierte.

Bilder zeigen Einblicke in das Leben der Royals

27 großformatige Gemälde führten die Kunstinteressierten durch die offenen Treppenhäuser nach oben in den zweiten Stock. Dort zeigen sich Charles und Camilla als gekrönte Häupter („crowned“), Charles, an die Schulter von Prinz William gelehnt („next generation“), Prinzessin Kate in einer regennassen Kutsche oder die Kinder von Kate und William, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis („still monarchy“) wie auf einem privaten Schnappschuss. Und freilich gibt es drei kleinere Gemälde von Queen Elizabeth.

Unverwechselbar in Outfit und Haltung - Queen Elizabeth II.

Allerdings sieht man auf keinem davon den Kopf oder das Gesicht der verstorbenen Monarchin. Suse Kohler hat nur den Körperausschnitt gewählt, den man von der Queen zu Gesicht bekommt, wenn man sich vor ihr verneigt: den sitzenden Torso, die Beine und die Füße. Aber es sind Haltung, Kleidung, Schuhe, vor allem aber die berühmten Corgi-Hunde, die Elizabeth II. Zeit ihres Lebens umgaben, die die Queen unverwechselbar identifizieren.

Vielschichtige Werke

Laudator Peter Hansen von der Kunstinitiative „Max 33“ und dem Vorstand der Villa-Stuck-Freunde aus München lobte den respektvollen Umgang der Künstlerin mit den Royals, die – und das wurde auch bei der Vernissage deutlich – scheinbar jeder bestens zu kennen meint. Zumindest versuchten die Anwesenden, Suse Kohlers künstlerische Details – wie etwa die leuchtende Phiole mit dem kostbaren Krönungsöl, die zwischen Charles und Camilla zu schweben scheint – biografisch und psychologisch auszudeuten.

Kunstexperte Hansen sah etwa in den Regentropfen und den Reflexionen darin eine gewisse Traurigkeit der Prinzessin von Wales ob des Pomps der Paradeuniformen oder der Demonstranten, die der Monarchie eine Absage erteilen. Er lobte Kohlers Kunst als „extrem ästhetisch und vielschichtig“: „Erst sieht man bei Betrachten von Suses Kunst ein schönes Werk in ausdrucksstarken Farben. Dann erkennt man die Person, die abgebildet ist, und dann sieht man, was Suse denkt.“ Erst auf den dritten Blick wird die Metaebene offenbar.

Gesellschaftspolitische Themen ziehen in der Kunst

Im Fall von „FACES/ Point of View“ war das die Diskussion darüber, inwieweit die englische Monarchie auch die kommenden Generationen über noch Bestand hat. Für die Künstlerin selbst sei es ein aufregender Moment, wenn eine Serie fertiggestellt und präsentiert werde. „Toll, dass Sie diesen mit mir teilen“, dankte Suse Kohler den Gästen gerührt. Das Porträt von Wolodymyr Selenskyj in Kampfmontur aus dem vergangenen Jahr sorgte übrigens immer noch für Gesprächsstoff. Es sind gesellschaftspolitische Themen, die in der Kunst ziehen. Die Ausstellung ist noch bis Ende September zu sehen. ak

