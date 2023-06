Sanierung der B 307 in Kreuth rückt näher: Vollsperrung beginnt am 31. Juli

Großräumige Umleitung über Bad Tölz

Diese Baumaßnahme sorgt schon seit Wochen für Gesprächsstoff. In Kreuth soll die B 307 saniert werden. Es ist auch eine zweiwöchige Vollsperrung geplant.

Kreuth – Mit Sorge sehen die Kreuther – insbesondere die Anlieger in Glashütte – den bevorstehenden Bauarbeiten auf der B 307 zwischen Trifthütte und Achenpass entgegen. Grund: Die geplante zweiwöchige Vollsperrung findet unter tags statt und zwingt zu einer großräumigen Umleitung über Waakirchen, Bad Tölz, Lenggries und den Sylvensteinspeicher. Nun hat das Staatliche Bauamt Rosenheim den genauen Zeitplan für die Maßnahme bekannt gegeben.

Sanierung der B307 soll in drei Bauabschnitten erfolgen

Demnach ist die Sanierung auf einer Länge von insgesamt 6,6 Kilometern in drei Bauabschnitten geplant. Am Montag, 10. Juli, geht es los. In der ersten Phase werden laut Pressemitteilung des Bauamts die Bankette geschält, die Entwässerungseinrichtungen erneuert sowie Pflasterarbeiten durchgeführt. Dazu wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt, der Verkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Der erste Abschnitt dauert bis voraussichtlich Freitag, 28. Juli.

Am Montag, 31. Juli, beginnt die zweiwöchige Vollsperrung

Dann geht es in die heiße Phase: Von Montag, 31. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 11. August, stehen das Fräsen der Fahrbahndecke und der komplette Einbau der neuen Asphaltdecke an. Dies müsse schrittweise erfolgen, um für die Anwohner die Erreichbarkeit der Grundstücke sicherzustellen, erklärt das Bauamt. „Damit die beauftragte Baufirma die Arbeiten in dieser Bauphase zügig und für die Bauarbeiter sicher durchführen kann, wird die Bundesstraße während dieser zwei Wochen für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt“, heißt es. Die Umleitung erfolge für alle Verkehrsteilnehmer, auch die Anlieger, über Bad Tölz. Diese Vollsperrung inmitten der Sommerferien war von betroffenen Anliegern und Gastgebern im Vorfeld kritisiert worden – geändert hat dies allerdings nichts.

Abschluss der Bauarbeiten für 2. September geplant

Während der dritten Bauphase von Montag, 14. August, bis voraussichtlich Freitag, 1. September, werden dann die abschließenden Arbeiten durchgeführt: der Einbau der Bankette, der Austausch von Straßenausstattung wie Schutzplanken und die Markierungsarbeiten. Für diese Maßnahmen kann die Bundesstraße wieder halbseitig für den Verkehr frei gegeben werden. Laufe alles nach Plan, so sei die B 307 ab Samstag, 2. September, wieder frei befahrbar, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie das Staatliche Bauamt weiter mitteilt, belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf rund 1,5 Millionen Euro. Dabei handle es sich um Bundesmittel, die der Freistaat in die Verkehrssicherheit der Bundesstraße investiere.

