Sanierung der B 307 in Kreuth startet: Zunächst Ampelregelung, dann Vollsperrung

Von: Gabi Werner

Umfangreiche Bauarbeiten finden ab Montag (10. Juli) auf der Bundesstraße 307 in Kreuth statt (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Es geht los: Am Montag, 10. Juli, beginnt die Sanierung der B 307 in Kreuth. Die Arbeiten finden zunächst unter halbseitiger Sperrung statt, später gibt es gar kein Durchkommen mehr.

Kreuth – Auf einer Länge von 6,6 Kilometern bringt das Staatliche Bauamt Rosenheim den Straßenabschnitt zwischen Achenpass und Trifthütte auf Vordermann. Die Arbeiten starten am Montag, 10. Juli, zunächst unter halbseitiger Sperrung. Der Verkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbei geführt. Es sei nicht geplant, die Sperrung während der Wochenenden aufzuheben, erklärt eine Sprecherin des Staatlichen Bauamts auf Nachfrage. Die erste Bauphase dauert wohl bis Freitag, 28. Juli.

Für zwei Wochen muss die Bundesstraße komplett gesperrt werden

Anschließend braucht es gute Nerven: Von Montag, 31. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 11. August, finden das Fräsen der Fahrbahndecke und der Einbau der neuen Asphaltdecke statt – dazu muss die B 307 für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt großräumig über Bad Tölz. Bei den Anwohnern von Glashütte und Kreuther Gastgebern hatte die geplante Vollsperrung bereits große Sorge ausgelöst.

Während der dritten und letzten Bauphase von 14. August bis voraussichtlich 1. September kann die Bundesstraße dann wieder halbseitig für den Verkehr frei gegeben werden.

gab