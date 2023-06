Seltene Gelegenheit für Besucher: Schloss Ringberg in Kreuth präsentiert sich mit seinem Neubau

Von: Gabi Werner

So nah kommen Besucher dem Schloss Ringberg nur selten. Das Interesse beim Tag der offenen Tür war daher groß. © Thomas Plettenberg

Die Erweiterung von Schloss Ringberg in Kreuth ist mittlerweile abgeschlossen. Nun bekam die Öffentlichkeit die seltene Gelegenheit, die Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft zu besichtigen.

Kreuth – Majestätisch thront Schloss Ringberg über dem Kreuther Tal. Meist bleibt die historische Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft Forschern und Wissenschaftlern vorbehalten, die sich hier zum Debattieren und zum Austausch treffen. Kürzlich nun bot sich eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen auch die Bürger das Schloss frei besichtigen können. Das Tagungszentrum auf dem Ringberg lud zum Tag der offenen Tür – und das Interesse war einmal mehr enorm: Rund 3500 Besucher kamen. Sie hatten auch Gelegenheit, den Erweiterungsbau in Augenschein zu nehmen, der erst im Herbst vergangenen Jahres – mit einiger Verzögerung – eröffnet worden war.

Bauliche Erweiterung der Tagungsstätte war ein Kraftakt

Jochen Essl freut sich über das große Interesse an „seinem“ Schloss Ringberg. „Es war ein perfekter Tag“, sagt der Leiter der Tagungsstätte mit Blick auf die vielen Besucher. Besonders stolz dürfte er darauf gewesen sein, der Öffentlichkeit nun auch den Neubau präsentieren zu können, der sich westlich an den bestehenden Hörsaal in Richtung Oberburg anschmiegt. Die Fertigstellung des zweigeschossigen Baus war ein Kraftakt: „Es hat mich einige graue Haare gekostet“, räumt Essl ein. Mittlerweile aber überwiege die Freude darüber, den Tagungsteilnehmern sieben neue Zimmer – drei davon rollstuhlgerecht ausgebaut – bereit stellen zu können.

Modern ausgestattet sind die neuen Zimmer, die im Erweiterungsbau von Schloss Ringberg entstanden sind. © Max-Planck-Gesellschaft

Zimmer auf Schloss Ringberg sind eineinhalb Jahre im Voraus ausgebucht

Die zusätzlichen Kapazitäten würden „dankbar angenommen“, berichtet Essl. Seit der Zwangspause durch Corona, als auch bei der Max-Planck-Gesellschaft nur sehr eingeschränkt Tagungsbetrieb möglich war, herrsche erhöhter Gesprächsbedarf. Die Tagungs- und Unterbringungsmöglichkeiten auf Schloss Ringberg seien daher für die nächsten eineinhalb Jahre im Voraus ausgebucht. „Es war die absolut richtige Entscheidung“, sagt Essl über die Erweiterung. Zuvor hatten Tagungsteilnehmer häufig auswärts übernachten müssen, da im Schloss nicht genügend Betten zur Verfügung standen. Pro Jahr mussten rund 400 Übernachtungen im Tal hinzugebucht werden – man selbst verfügte nur über 35 Zimmer.

Corona-Krise und bauliche Probleme haben Fertigstellung verzögert

Rund 2,7 Millionen Euro, finanziert aus Mitteln der Max-Planck-Förderstiftung, hat man sich den Ausbau der Tagungsstätte kosten lassen. Das ist deutlich mehr als ursprünglich geplant. Auch zeitlich war der Rahmen nicht zu halten. Essl spricht von insgesamt elf Monaten Verzögerung bei der Fertigstellung. Zum einen war das baulichen Problemen geschuldet. „Bei der Gründung sind wir sehr schnell auf harten Fels gestoßen. Da, wo wir harten Feld gebraucht hätten, war er dann aber nicht mehr vorhanden“, schildert Essl. Hinzu kam die Corona-Krise mit ihren Lieferengpässen und den Verzögerungen bei den Baufirmen, die mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatten. Folglich hatte die Max-Planck-Gesellschaft Einbußen bei der Belegung zu verkraften. „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht“, sagt der Leiter rückblickend. Auch wenn der Spagat zwischen lärmenden Bauarbeiten und dem laufenden Tagungsbetrieb nicht immer leicht zu bewältigen gewesen sei. Im Zuge der Erweiterung wurde auch für Barrierefreiheit gesorgt. Drei der neuen Gästezimmer sind nun rollstuhlgerecht, eine zusätzlich im Bereich der Nordterrasse installierte Rampe ermöglicht einen barrierefreien Zugang zwischen Haupthaus, Tagungsbereich und Erweiterungsbau.

Im Jahr 1912 wurde der Grundstein für Schloss Ringberg gelegt. Die Räume werden heute für Wissenschaftstagungen genutzt. © Thomas Plettenberg

Tagungsstätten-Leiter: „Leute haben keine Lust mehr auf Hybrid“

Während der Pandemie hatte man auch auf Schloss Ringberg häufig auf das Modell der Hybrid-Sitzungen zurückgegriffen. Gerade Referenten aus dem Ausland wurden meist online zugeschaltet. Mittlerweile sei dies nurmehr vereinzelt der Fall, erklärt Essl. „Die Leute haben keine Lust mehr auf Hybrid“, glaubt er. Tagungen, bei denen sich die Teilnehmer von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen, sich anschließend zum Austausch treffen und Netzwerke knüpfen, seien durch digitale Meetings nicht zu ersetzen, meint Essl, der sich ausdrücklich darüber freut, dass sich auch die Bürger und Institutionen im Tal dem Schloss Ringberg verbunden fühlen. So hatten das Rahmenprogramm beim Tag der offenen Tür unter anderem Lehrkräfte und Schüler der Musikschule Tegernseer Tal musikalisch begleitet. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so Essl.

