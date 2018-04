SGT-Chefin will weiter kämpfen

Bei der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) stehen Neuwahlen an. Angela Brogsitter-Finck, seit 2006 an der Spitze, will weiter für die SGT kämpfen.

Kreuth - Seit 2006 steht Angela Brogsitter-Finck an der Spitze der 1972 gegründeten Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT). Über mangelnde Arbeit kann sie sich nicht beklagen. Im Gegenteil: „Die Pläne für die Orthopädische Klinik auf der Point, das Sanatorium an der Perronstraße und die geplanten Bauvorhaben gleich daneben rund um die Villa Rosa, das geplante Ausschankgebäude in Kaltenbrunn und aktuell der geplante Bau der Splitthalle am Grünen Wasserl – es gibt viel zu tun für uns“, sagt Brogsitter-Finck.

Bei der Jahreshauptversammlung der SGT am Freitag, 20. April, ab 19 Uhr in der Naturkäserei in Kreuth, wird sie den Mitgliedern Bericht erstatten. Rund 500 sind es inzwischen, „angesichts der Bauwut am Tegernsee werden es immer mehr“, stellt die Vorsitzende fest.

Sie will weiter um die Belange der SGT kämpfen und stellt sich daher bei der Neuwahl des Vorstands wieder zur Verfügung. Vergeben wird auch der traditionelle „Lichtblick“ für herausragendes Engagement im Sinne des Vereins.

