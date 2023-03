Siebenhütten-Alm: Planung braucht Zeit - Gastronomie soll in Neubau unterkommen

Von: Gabi Werner

Das Alm-Ensemble Siebenhütten mit der bisherigen Gastronomie-Hütte (Mitte) soll durch einen Neubau nach historischem Vorbild ergänzt werden. Dieser Bau entsteht in etwa dort, wo früher schon eine Alm stand, nämlich im rückwärtigen Bereich des kleinen Nebengebäudes (r.) © Thomas Plettenberg

Es ist ein Vorhaben in äußerst sensiblem Gebiet: Um weiter eine Gastronomie in Siebenhütten anbieten zu können, soll dort ein neues Almgebäude nach historischem Vorbild entstehen.

Wildbad Kreuth – Noch herrscht tiefster Winter in Siebenhütten. Es liegt reichlich Schnee in dem Naturidyll, das sich hinter Wildbad Kreuth im Schatten der Berge erstreckt. An Bauarbeiten wäre derzeit also ohnehin nicht zu denken. Allerdings braucht auch die Planung für das neue Gebäude, das schon bald in das bestehende Alm-Ensemble integriert werden soll, mehr Zeit als gedacht.

Ende vergangenen Jahres hatte die Gemeinde Kreuth grundsätzlich ihr Okay für das Vorhaben der Wirtsfamilie Bogner gegeben (wir berichteten). Zugleich aber wurde der dringende Wunsch laut, dass die Planung in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden stattfindet. „Das muss vom Denkmalschutz und vom Nachhaltigkeitsgedanken her hieb- und stichfest sein“, sagt Josef Wolfgang Bogner, dessen Familie seit Jahren das Ausflugsziel Siebenhütten betreibt und die nun auch als Antragsteller für die neue Gastronomie auftritt. Eigentümerin des Gebiets, das ursprünglich einmal die sieben Niederalmhütten der Bauern aus Pförn umfasste, ist die Herzogliche Wildbad Kreuth Familiengesellschaft.

Im Grundsatz stehen die Planungen: Die derzeit noch vier Almgebäude sollen durch eine neue Hütte ergänzt werden, um dort eine zeitgemäße Gastronomie unterzubringen. Die bisherige denkmalgeschützte Hütte genügte den heutigen Anforderungen laut den Betreibern nicht mehr und wurde geschlossen.

Sensible Stelle: Alles soll perfekt passen

Der Anspruch an das nun gefasste Vorhaben ist hoch: „Wir rekonstruieren nahe am Original eine der drei fehlenden Hütten“, erläutert Kreisbaumeister Christian Boiger, zugleich erster Denkmalschützer im Landkreis. Dank eines Katasters wisse man sehr genau, wie die Gesamtheit von Siebenhütten von der Lage her einmal ausgesehen hat – diesem historischen Vorbild gelte es gerecht zu werden. Boiger bestätigt, dass er auf persönlichen Wunsch hin, stark in die Planungen involviert sei. „Es ist uns bewusst, dass das eine sensible Stelle ist“, sagt er. Alles müsse daher perfekt passen.

Die Hütte soll also dort gebaut werden, wo früher schon ein Almgebäude stand. Auch die Optik soll die gleiche sein. Von den Dachüberständen bis hin zu den Fenstern und der Verglasung werden laut Boiger sämtliche Details dem Original nachempfunden. Der Planungsprozess sei bisher gut gelaufen, sagt der Kreisbaumeister. Er ist überzeugt: „Das wird ein Mehrwert für Siebenhütten.“

Ursprünglich gab es einmal den Gedanken, die Hütte aus gebrauchtem Holz zu errichten. Bogner, der als gelernter Zimmerer schon seinen Voitlhof in Rottach-Egern aus einem uralten Tiroler Hof entstehen ließ, hatte dazu bereits einen alten Heustadel aus dem Kreis Traunstein aufgetan. Die Idee einer solchen „Altholzattrappe“ wurde aber wieder verworfen. Auch der Neubau solle den natürlichen Prozess des Alterns durchlaufen, sagt Bogner und gibt damit die Haltung der Fachleute wieder.

Finale Genehmigung könnte schon in den nächsten Wochen vorliegen

Somit entsteht die Siebenhütten-Alm aus neuem Holz, das aus den herzoglichen Wäldern stammt. Das Holz, so berichtet Bogner, sei wie in früheren Zeiten an genau den Tagen zum Ende des Jahres geschlagen worden, an denen das Holz die beste Qualität verspricht. „Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich wie ein roter Faden durch das Projekt“, freut sich Bogner. „Das wird super.“

Der Gastwirt, der mit seiner Familie den Bau zu großen Teilen selbst stemmen möchte, hofft, dass die finale Genehmigung in den nächsten Wochen vorliegt. Dann möchte er schnellstmöglich mit der Arbeit beginnen. Ein Wunschziel wäre es laut Bogner, dass die neue Hütte im Spätsommer oder Herbst zumindest für einen Probebetrieb öffnen kann. Ob bis dahin wieder eine Übergangslösung in Form eines Brotzeit-Standls angeboten wird, scheint allerdings unwahrscheinlich. Aufgrund der Baustellenabwicklung und der benötigten Lagerflächen sei für eine Übergangsgastronomie in Siebenhütten vermutlich zu wenig Platz, bedauert Bogner. Die Freunde des bekannten Ausflugsziels werden sich also voraussichtlich bis zur Inbetriebnahme des Neubaus gedulden müssen. gab

