Lange Durststrecke für Wanderer: Siebenhütten öffnet erst 2024 wieder

Im vergangenen Jahr gab’s mit dem Brotzeitstand an der Gastro-Hütte noch eine Übergangslösung. In Erwartung des Baubeginns fürs neue Gebäude wurde die heuer nicht geschaffen. 2023 bleibt Siebenhütten geschlossen.

Baugenehmigung dauert länger als erwartet

Die Siebenhütten-Alm bleibt heuer geschlossen. Die Hoffnung, im Spätsommer zumindest für einen Probebetrieb öffnen zu können, hat sich zerschlagen. Die Wanderer müssen sich bis zum Frühjahr 2024 gedulden. Der Grund: Das Genehmigungsverfahren dauert länger als erwartet.

Wildbad Kreuth – Im März war Josef Wolfgang Bogner noch guter Hoffnung, dass die neue Almhütte im Sommer stehen wird. Damals rechnete er mit einer zügigen Baugenehmigung und einem entsprechend schnellen Beginn der Bauarbeiten. Deshalb war es auch kein Gedanke, wie 2022 einen Brotzeitstand aufzustellen, um die Wanderer mit dem Nötigsten zu versorgen. Der Betrieb lasse sich nicht mit einer Baustelle vereinbaren, erklärt Bogner: „Das würde zu eng werden.“

Aber die Genehmigung ist bis heute nicht erteilt. „Sie soll jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen kommen“, weiß Bogner. Bauherrin ist die Herzogliche Wildbad Kreuth Familiengesellschaft als Eigentümerin. Voraussichtlich im August, berichtet Bogner, könnten die Arbeiten starten. Er rechne mit einer Bauzeit von vier Monaten. „Wir eröffnen im Frühjahr 2024“, kündigt Bogner an. Am Konzept ändert sich nichts. Eine Almbewirtung für Wanderer, keine Party-Location. „So wie in den vergangenen zwölf Jahren“, versichert Bogner.

Beliebtes Ausflugsziel fehlt Wanderern

Klar ist: Siebenhütten wird in diesem Sommer fehlen. „Es ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel“, weiß Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider. Der Gemeinderat hatte die Pläne im November 2022 befürwortet, für den Betrieb aber klare Vorgaben gefordert. Zwar zog keiner einen direkten Vergleich zur Saurüsselalm, aber der Gemeinderat legte viel Wert darauf, dass die Nutzung von Siebenhütten als einfache Wanderer-Verpflegung festgeschrieben wird. Wie zuvor, gibt es auch in der neuen Hütte keinen Innenbetrieb. Geöffnet ist sie je nach Wetterlage sechs bis sieben Monate im Jahr bis maximal 20 Uhr.

Für neue Konzepte besteht auch kein Bedarf. Es war der ungeheure Ansturm auf das idyllisch gelegene Ausflugsziel, der die Wirtsfamilie Bogner genötigt hatte, die bisherige Hütte zu schließen. Der Platz dort reichte einfach nicht, um die riesige Schar der Hungrigen und Durstigen zu versorgen. Als Behelfslösung stellten die Bogners im vergangenen Jahr einen Brotzeitstand auf. „Wenn wir gewusst hätten, wie sich alles zieht, hätten wir das auch heuer machen können“, erklärt Bogner. Jetzt komme es nicht mehr in Frage. Mit einer so langen Genehmigungsphase habe er einfach nicht gerechnet.

Planung nach historischem Vorbild

Die Herausforderung an die Planer ist die hochsensible Lage und die weit zurückreichende Historie. Siebenhütten heißt so, weil an dieser Stelle einst die sieben Niederalmhütten des Bauern aus Pförn standen. Erhalten sind nur noch vier. Unter der Regie von Kreisbaumeister Christian Boiger wird mit dem Neubau eine der drei fehlenden Hütten so rekonstruiert, dass sie dem geschichtlichen Vorbild entspricht. Vom Gedanken, eine alte Hütte dorthin zu verpflanzen, rückte man wieder ab. Das zusätzliche Gebäude, das Raum für eine zeitgemäße Gastronomie bietet, wird aus neuem Holz gefertigt, aber in den geschichtlichen Kontext gebettet. Nordöstlich der bisherigen Gastro-Hütte und des Troatkastens entsteht ein 17,70 Meter langes und 6,60 Meter breites Gebäude, von dem nur 12 Meter sichtbar sind. Ein Teil der Hütte verschwindet als Naturkeller im Hang.

Viele Fachstellen beteiligt

Aber warum nimmt die Genehmigung eines schlichten Holzbaus so viel Zeit in Anspruch? „Es müssen viele Fachstellen, darunter auch externe, hinzugezogen werden“, erklärt Sabine Kirchmair als Sprecherin des Landratsamts. Das Verfahren befinde sich aber in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Es werde alles getan, um die Genehmigung schnell zu erteilen. „Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt ist gut“, bestätigt Bogner. Er wolle keine Vorwürfe erheben. Allerdings sei schwer nachvollziehbar, warum die Forderung nach diversen Unterlagen für die einzelnen Fachbereiche nur tröpfchenweise kämen und man ständig Dinge nachreichen müsse. „Es wäre viel besser, wenn man alles in einem Schwung erledigen könnte.“