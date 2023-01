„Gut, dass das Thema vom Tisch ist“: Skitourenabende am Hirschberg wird es nicht geben

Von: Gerti Reichl

Nächtliche Skitouren, hier ein Archivbild einer Afterwork-Skitour im Skigebiet Garmisch-Classic, wird es am Hirschberg nicht geben. © Angelika Warmuth/dpa

Abendliche Skitouren – das ist ein Reizthema für Naturschützer. Das bekam auch die Skisportlerei Tegernsee zu spüren, die Skitourenabende am Hirschberg anbieten wollte. Prompt schaltete sich die Schutzgemeinschaft ein.

Kreuth – Dieses Angebot der Skisportlerei Tegernsee, veröffentlicht auf deren Homepage, machte so Manchen stutzig: „Skitourenabend, abendliche Skitouren mit Guide für Jugendliche und Erwachsene am Hirschberg in Kreuth, mit gemeinschaftlicher Skitour, Treffen begeisterter Skitourengeher und anschließende Einkehr. Mindestteilnehmer: vier Personen, Preis: 49 Euro. Start: 12. Januar 2023“.

Nachtskitouren am Hirschberg hatten bereits 2017 für Furore gesorgt

Angesichts nächtlicher Skitouren-Events, die im Januar 2017 für Furore gesorgt hatten, schrillten bei Naturschützern, Förstern und der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) die Alarmglocken. Damals hatte eine Münchner Sportagentur eine entsprechende Aktion gestartet und einmal wöchentlich einen Bus vom Münchner Hauptbahnhof Richtung Kreuther Hirschberg geschickt. Schon nach drei Wochen war nach lautem Protest von Naturschützern Schluss damit. In Absprache mit dem Landratsamt wurde der Bus dann Richtung Sudelfeld umdirigiert.

Schutzgemeinschaft wendet sich direkt an Bürgermeister Bierschneider

Das aktuelle Angebot der Skisportlerei Tegernsee fiel auch der Schutzgemeinschaft auf. Schnurstracks tippte Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck eine Mail an Bürgermeister Josef Bierschneider, in der sie ihm einerseits wünschte, dass sich sein Bergsteigerdorf weiter positiv entwickeln möge, was angesichts einer Lasershow anstelle eines lauten Feuerwerks an Silvester bereits der Fall sei. Sie erinnerte jedoch an die „Busladungen von Münchnern, die noch vor Jahren für die Nachtskitouren herangekarrt wurden“ und äußerte sich froh, dass „gottlob das Ende auf dem Fuß“ gefolgt sei. „Und jetzt soll es also wieder losgehen?“, wunderte sich Brogsitter-Finck in dem Schreiben an den Rathauschef, verbunden mit der Hoffnung auf ein eindeutiges Zeichen der Gemeinde und des Landratsamts.

Auch erlaubte sich die Vorsitzende den Hinweis auf den Kreistagsbeschluss vom Dezember zur Sicherstellung der Landschaftsschutzgebiete. Darin heißt es, dass es „auf jeden Fall verboten ist, die Ruhe und Erholung in Natur und Landschaft durch Lärm, Licht oder auf andere Weise zu stören...“.

„Sensibles Thema“: Bürgermeister sucht Gespräch mit Initiatoren

In einer ersten Antwort habe Bierschneider gestanden, dass ihm bisher nicht bekannt gewesen sei, dass jetzt wieder kommerzielle Nachtskitouren geplant seien“, berichtet Brogsitter-Finck. Bierschneider habe versichert, „sich schlau zu machen“. Was er auch tat. „Auf direktem Weg habe ich mich mit den Betroffenen in Verbindung gesetzt und darauf aufmerksam gemacht, dass Nachtskitouren doch ein sehr sensibles Thema für Kreuth sind“, berichtet der Bürgermeister nun auf Nachfrage unserer Zeitung.

Skisportlerei: Touren hätten sich ausschließlich auf der Skipiste abgespielt

Albert Maximilian Meier (31) und Andreas Schauer (37), Gesellschafter der Skisportlerei Tegernsee, fühlen sich „unfair“ behandelt. „Unser Angebot hatte nichts mit dem damaligen Event der Agentur zu tun“, stellt Albert Maximilian Meier klar. Es sei vielmehr geplant gewesen, donnerstags, wenn der Liftbetreiber später die Piste mit der Raupe präpariert und ein gefahrloses Begehen und Befahren möglich ist, zusammen mit einem Guide in das Thema Skitouren einzuführen. „Wir wären niemals in sensible Bereiche eingedrungen“, versichert Meier, „alles hätte sich auf der Skipiste abgespielt.“ Meier sagt ganz klar: „Es ist doch zehnmal besser, so etwas passiert geführt mit einem Guide, als wenn das wie im Wilden Westen ist und jeder nur herumstolpert.“

Betreiber der Skisportlerei fühlen sich „nicht fair“ behandelt

Die beiden Skischulbetreiber finden es „nicht fair“, dass sie von der SGT „angeschwärzt“ und ins schlechte Licht gerückt werden. „Man stellt uns als Naturzerstörer hin, ohne dass man mit uns jemals gesprochen hat. Dabei hätten wir die Tourengeher an die Hand genommen und sie sensibilisiert für den Umgang mit der Natur.“

Angebot wurde mittlerweile von der Homepage entfernt

Um einer weiteren Diskussion aus dem Weg zu gehen, hat die Skisportlerei Tegernsee inzwischen reagiert und das Angebot von der Homepage entfernt. „Es war anders gedacht, aber das ist der bessere Weg“, sagt Andreas Schauer.

Und dem Chef des Bergsteiger-Dorfs ist damit auch geholfen: „Gut, dass das Thema vom Tisch ist“, sagt Josef Bierschneider erleichtert. Schnee hatte es bislang ohnehin kaum.

