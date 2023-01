Erste solidarische Landwirtschaft am Tegernsee braucht Unterstützer

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

So grün ist es in Kreuth im Dezember selten. Um den Boden zu verbessern, setzt die Solawi auf Gründünger. Daniela Schober will die Anbaufläche gern vergrößern. © jm

Die letzten Erntekörbe hat Daniela Schober im Dezember gefüllt. Anfang 2022 hat sie die erste Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Tegernseer Tal am Kreuther Pointerhof gegründet, und es war kein leichtes Jahr. Um eine Zukunft zu haben, braucht die Genossenschaft jetzt Unterstützer.

Kreuth – Ein Gemüsegarten für alle, das ist die Idee. „Unsere Zeit braucht es, dass wir uns mit gutem Gemüse souverän versorgen können“, sagt Daniela Schober. Sich unabhängig von Krisen und Lieferketten selbst qualitativ hochwertig ernähren zu können, sei wichtiger denn je. „Die Werte verschieben sich gerade“, meint die Kreutherin. Der Wunsch, in diesem Bereich selbst etwas zu bewirken, war ihr Antrieb, die Gründung der ersten Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) im Tegernseer Tal anzustoßen. Eine Genossenschaft, deren Mitglieder wöchentlich Erntekörbe erhalten.

Für ihre Idee brennt Daniela Schober noch immer. „Aber leider haben wir eine steile Lernkurve hinter uns“ , berichtet sie. Nüchtern betrachtet, steht die Genossenschaft am Scheideweg. Gelingt es, den passenden Gärtner zu verpflichten und tatkräftige Unterstützer zu finden, werden auch 2023 Erntekörbe gefüllt. Wenn nicht, ist das Projekt gestorben.

50 Erntekörbe pro Woche gefüllt

Dabei mangelt es nicht an der Nachfrage. Rund 50 Erntekörbe hat die Solawi seit Juni wöchentlich gefüllt, im Herbst wurden es etwas weniger. Probleme machte der schwierige Boden, auf dem die jungen Pflänzchen nicht so üppig gediehen wie erhofft. „Wegen der Staunässe“, weiß Schober. Zum Konzept der Genossenschaft gehörte die Bewirtschaftung des Bodens durch einen Profigärtner. Doch leider blieb keine der engagierten Fachkräfte lange. „Wir haben vier Gärtner verloren, zwei davon in einer Woche“, berichtet Schober. Die Gründe waren unterschiedlich, in zwei Fällen forderten schwere Krankheiten ihren Tribut. „Das war menschlich sehr fordernd“, erklärt Schober. Sie und einige Helfer ackerten letztlich selbst auf dem Feld, um die Erntekörbe zu füllen. Die Solawi kaufte Ware vom Miesbacher Biogut Wallenburg zu. Dies, so Schober, sei im Entstehungsjahr einer Solawi aber üblich.

Hoffnung auf Übernahme von Bio-Betrieb in der Nachbarschaft

Bereits im April dachte der Vorstand über Alternativen zum Pointerhof nach. Es tat sich eine Lösung auf, die ideal schien: Geplant war die Übernahme eines seit mehr als zwei Jahrzehnten bestehenden Biobetriebs in der Nachbarschaft des Tegernseer Tals. Die Verhandlungen wurden konkret und schienen erfolgreich. Den ursprünglichen Plan, ein Foliengewächshaus und eine Vermarktungshütte am Pointerhof zu bauen, verfolgte die Genossenschaft nicht weiter. Schließlich schien der neue Standort mit seiner Infrastruktur ideal. Ein erfahrener Gärtner bekundete seine Bereitschaft, die Bewirtschaftung zu übernehmen. „Wir haben uns total darauf verlassen“, sagt Schober. Ein Fehler. Ende November kam die Absage. Die Solawi bekommt den Pachtvertrag nicht.

Enttäuschung ist groß

Die Enttäuschung sitzt tief. Aber aufgeben will Schober die Solawi nicht. In den vergangenen Wochen hat sie viel in die Wege geleitet, um dort anzuknüpfen, wo sie im März 2022 stand. Zu einem Workshop Anfang Dezember kamen 15 Teilnehmer, viele mit neuen Ideen. Wie einst geplant, könnte die Solawi in Kreuth weitermachen. Das Grundstück gehört Initiatorin Schober, das hat sich als wichtig erwiesen. Die Pläne von Vermarktungshütte und Foliengewächshaus liegen noch in der Schublade. „Wir haben auch einen Businessplan“, berichtet Schober. Und sie hofft, den Gärtner ihrer Wahl auch unter den geänderten Rahmenbedingungen verpflichten zu können: „Der Mann ist der Jackpot.“

Neue Vorstandsmitglieder gesucht

Aber es braucht jetzt Begeisterte, die Verantwortung im Vorstand übernehmen wollen. Die Mitglieder des jetzigen Vorstands – außer Schober selbst – werden ihre Ämter niederlegen. „Da fehlt einfach die Zeit“, weiß Schober. Die Arbeit sei zuletzt so viel gewesen, dass sie neben Beruf und Familie kaum zu stemmen war. Die für Dezember geplante Generalversammlung wurde auf einen noch nicht festgesetzten Termin verschoben. Die Hoffnung ist, dass sich wieder ein tatkräftiges Team findet. Aber auch weitere Mitglieder wären schön – derzeit sind es 80. Alles hängt davon ab, dass sich Engagierte finden – und Investoren, denn die Neubauten und die Vergrößerung der Anbaufläche bedeuten auch finanzielle Anstrengungen. Ob die Solawi Bestand hat oder nur die Auflösung bleibt, wird sich bei der Generalversammlung zeigen. Schober hofft, dass ihr Herzensprojekt noch eine Chance bekommt: „Wir haben schon so viel, da kann man doch nicht aufgeben.“