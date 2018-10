Sternstunde der Wirtshauskultur

In dem Kreuther Gasthof wird die berühmte bayerische Wirtshauskultur nicht nur mit warmen Worten beschworen, sondern auch gepflegt. Jetzt gibt‘s die „Wirtshausmusi beim Hagn“ aber auch für die eigene Stube auf CD.

Kreuth – Anstatt den Stellenwert der bayerische Wirtshauskultur nur in warmen Worten zu beschwören, lässt sie die Wirtsfamilie Nocker im Gasthof zum Hagn in Kreuth aufleben und gibt Musikanten und Sängern in der Gaststube ihren Platz. Nun gibt es die „Wirtshausmusi beim Hagn“ auch fürs Wohnzimmer: In der voll besetzten Gaststube wurde am Freitag die gleichnamige CD vorgestellt.

Oft beschworen, selten in dieser echten, authentischen Ausprägung erlebt – eine Sternstunde der bayerischen Wirtshauskultur. So lässt sich das feine Wirtshauskonzert der Hagn Musi, des Zitherduos Merk-Scheuerer, des Wallberg Trios und der Familienmusik Ring im Enterbacher Gasthof zum Hagn zusammenfassen. Zusammengekommen sind die Musikanten einmal mehr aus Liebe zur Volksmusik und Spaß an der Freud am gemeinsamen Spiel – so wie es die traditionellen Musikantenstammtische einst vorlegten. Gerade das ungezwungene Miteinander-Musizieren sorgte neben der traditionell bayerischen Küche und dem lebendigen Austausch an den Tischen für echte Wirtshausatmosphäre – auch wenn an dem Abend die CD „Wirtshausmusi beim Hagn“ (18 Euro, erschienen beim Rottacher Musikverlag Bogner) vorgestellt und an den mit zahlreichen Gästen und Tal-Experten besetzten Tischen über die gezielte Förderung der Wirtshauskultur gefachsimpelt wurde. Sepp Grundbacher, Landwirt, Kaser und Theatermann aus Irschenberg, stellte die Musikanten launig, mit viel Sachverstand und unterlegt mit Gedichten, Geschichten und Anekdoten vor.

Die Hagn Musi mit Angelika Huber (Harfe), Hans Schmelmer (Steirische Harmonika) und Hagn-Wirt Christian Nocker (Kontrabass), der locker zwischen seinen Pflichten als gastgebender Wirt und auf Bühne hin und her eilte, riss das Publikum mit schnellen, schwungvollen Stückeln wie dem „Goaßbock Boarischen“, „Dagreistasno“ oder dem „Resi Walzer“ mit. Sie gönnte sich und dem staunenden Zuhörern im zweiten Konzertteil mit „Exil Franzos“ und „Auf der Überholspur“, das auf einer Autobahnfahrt von einem Konzert entstand, bayerisch geprägte Weltmusikexkurse: frisch, mitreißend zukunftsweisend.

Das Wallberg Trio mit Martha und Helmut Höllwart an Akkordeon und Kontragitarre sowie Sepp Merk an der Zither begeisterte mit seinem fließenden Spiel. Stellenweise boten die drei einen erstaunlichen Ausblick in die benachbarte Klangwelt Österreichs – nicht nur beim fidelen „Salzburger Landler“, sondern auch bei der feinen, besinnlichen „Scheenen Weis“ und beim poetischen „An Christoph seina“. Das Zitherduo Merk-Scheuerer, das mit Sepp Merk und Willi Scheuerer an den Zithern und Florian Hailer an der Kontragitarre als Trio kam, vereinnahmte das Publikum mit gleichzeitig feinem und sehr kraftvollen Klang, der bei „Verträumt am Bergsee“, dem „Tiroler Tanz“ oder dem „Da tiafn Landler“ Bände sprach über die Liebe der drei zur Musik ihrer Heimat und ihr spielerisches Können.

Dieses verbindet auch die Familienmusik Ring mit Wolfgang Ring (Akkordeon), Brigitte Schauer (Gitarre), Regina Schauer und Angelika Huber (beide Harfe und Hackbrett) über drei Generationen. Beim „Frühjahrswalzerl“, der „Holledauer Mazurka“ und der „Max Josef-Polka“ versprühten sie so viel gute Laune, dass jedem Traditionstheoretiker klar werden musste, dass Wirtshauskultur so lange quicklebendig ist, wie die Spielfreude der Musiker die heimatlich geneigten Herzen der Zuhörer natürlich berührt und dadurch ein geeignetes Wirtshausmusi-Biotop schafft.