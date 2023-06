„Störungsarmer“ Waldfest-Auftakt: Besucher in Kreuth feiern weitgehend friedlich

Von: Gabi Werner

Trotz des enormen Andrangs, wie hier am Hendlstand, verlief das erste Waldfest der Saison am Leonhardstoanahof weitgehend friedlich. © Thomas Plettenberg

Tausende Besucher ließen sich den Auftakt der Waldfest-Saison in Kreuth nicht entgehen. Trotz des Andrangs gab‘s laut Polizei kaum „Störungen“. Zu verdanken ist dies wohl auch dem Security-Dienst.

Kreuth – „Für mich als Veranstalter ist das top“, sagt Max Breunig, Vorsitzender des FC Real Kreuth. 15 Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sorgten neben den eingesetzten Beamten der Polizei Bad Wiessee heuer zum zweiten Mal in Folge dafür, dass beim ersten Waldfest der Saison nichts aus dem Ruder lief. Die Sicherheitskräfte würden unter anderem darauf achten, dass keiner der Besucher mit einem Getränk den Festplatz am Leonhardstoanahof verlasse, erläutert Breunig. Damit lässt sich nicht nur Ärger, sondern auch Müll vermeiden. „Wir hatten so gut wie keine Verunreinigungen im Ortskern“, freut sich der Vorsitzende.

Waldfest-Helfer hätten „fast Unmenschliches“ geleistet

Die Stimmung auf dem Areal bezeichnet Breunig als friedlich. Dabei waren an beiden Tagen – es waren die ersten lauen Sommernächte überhaupt – die Bierbänke permanent voll besetzt. An den Essensständen bildeten sich teils lange Schlangen. Knapp 4000 Besucher, so schätzt Breunig, tummelten sich jeweils gleichzeitig auf dem Gelände. Mehr wollte der Verein auch nicht zulassen. Das selbst auferlegte Besucherlimit lag bei 4000 Gästen. „Das ist eh schon brutal viel“, erklärt Breunig, der die vielen Helfer des Vereins ausdrücklich lobt: „Die haben drei Tage lang fast Unmenschliches geleistet.“

Polizei Bad Wiessee registrierte nur wenige Delikte beim Waldfest

Andreas Loeffler, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizei Bad Wiessee, zeigt sich auf Nachfrage ebenfalls zufrieden mit dem Verlauf des Waldfestes. „Es war ein guter Auftakt“, sagt er. „Nicht ganz störungsfrei, aber störungsarm.“ Laut Loeffler registrierten die Beamten zwei Körperverletzungsdelikte, zu denen noch weitere Ermittlungen notwendig seien, sowie einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. „Dass sich der eine oder andere bei so einer Großveranstaltung ,näher kommt‘, ist normal“, meint Loeffler zu den Streitereien, die in Handgreiflichkeiten mündeten. Im Vergleich zu manchen Vorgänger-Veranstaltungen hätten sich die Fälle aber stark in Grenzen gehalten. „Da hat es in früheren Zeiten manchmal schon kräftiger im Wald gerauscht“, meint der Vize-Chef der Wiesseer Polizei.

Security-Mitarbeiter sorgen dafür, dass es nicht zu Ausschreitungen kommt

Dass das Waldfest der Kreuther Fußballer weitgehend ruhig verlief, ist nach Ansicht Loefflers auch dem Einsatz des Security-Dienstes geschuldet. Überall dort, wo Mitarbeiter einer professionellen Sicherheitsfirma zum Einsatz kämen, registriere man ein „entsprechendes Ergebnis“, sagt Loeffler. Sprich: Die Präsenz und das frühe Eingreifen der Mitarbeiter verhinderten häufig, dass es zu größeren Ausschreitungen komme. „Diese Leute haben ein Auge dafür, wo es Probleme gibt, die unmittelbar gelöst werden müssen“, erläutert Loeffler. Der Einsatz eines Security-Dienstes sei daher ganz im Sinne der Polizeibeamten.

