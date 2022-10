Tegernsee phantastisch: Nach Diskussion um Eintrittspreise - Jetzt gibt‘s Rabatt für Einheimische

Von: Gabi Werner

Viel Bezug zum Tegernseer Tal gibt es in der neuen Erlebniswelt in Weissach. Bürger des Tals erhalten jetzt für eine befristete Zeit vergünstigte Eintrittspreise. © THOMAS PLETTENBERG

Ein Besuch in der neuen Erlebniswelt Tegernsee phantastisch hat seinen Preis. Für Einheimische gibt es nun eine Rabatt-Aktion. „Aus Verbundenheit zur Region“, wie Korbinian Kohler sagt.

Weissach – Mit einem Schaulaufen der Prominenz hat Korbinian Kohler im September seine neue Indoor-Attraktion Tegernsee phantastisch eröffnet. Die Erlebniswelt in der ehemaligen Bachmair-Weissach-Arena sei seine „Liebeserklärung an den Tegernsee“, bekundet der Hotelier. Um auch die einheimische Bevölkerung mit an Bord zu holen, startet Kohler ab 1. November eine Sonderaktion: Alle Bewohner der fünf Tegernseer-Tal-Orte dürfen laut Pressemitteilung „zum exklusiven Heimatpreis“ die Erlebniswelt besuchen. Bedeutet: Auf den regulären Drei-Stunden-Ticketpreis, der standardmäßig 42 Euro beträgt, gibt es 50 Prozent Rabatt.

Eintritt für Tegernsee phantastisch: Kohler betont - Preise vergleichsweise günstig

Der Eintrittspreis war seit der Eröffnung vor allem in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert worden. „Nicht bezahlbar“, so das Urteil vieler Kommentatoren. Ist der jetzige Nachlass für Einheimische eine Reaktion auf diese Kritik? Kohler verneint dies ausdrücklich. Im Vergleich zu vielen anderen Freizeit-Attraktionen wie etwa den Münchner Trampolin-Zentren sei man mit den Eintrittspreisen bei Tegernsee phantastisch noch günstig, erklärt der Unternehmer.

Ihm gehe es bei der Aktion vielmehr darum, dass die Talbürger den Indoor-Park, „der ja auch ein riesiges Erlebnis-Museum für den Tegernsee ist“, zu vergünstigten Konditionen erleben und sich so mit ihrer Heimat identifizieren können. „We love Münchner“ hatte Kohler zu Coronazeiten auf großen Bannern erklärt. Die jetzige Aktion steht nun unter dem Motto „We love Tegernseer“.

Tegernsee phantastisch: Tickets zum Heimatpreis gibt es noch bis 28. Februar 2023

Das Rabatt-Angebot für die Einheimischen ist gültig bis 28. Februar 2023. Buchbar sind die Tickets ausschließlich online über www.tegernsee-phantastisch.com und nach Verfügbarkeit. Bei der Buchung müssen die Gäste ihren Wohnsitz durch die Eingabe der Postleitzahl belegen und dann am Eingang ihren Personalausweis als Nachweis vorzeigen. gab

