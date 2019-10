Tierische Gäste im Bergsteigerdorf: Familie verbringt Urlaub mit zwei Eseln in Kreuth

Das gibt es nicht alle Tage. Im Bergsteigerdorf Kreuth gibt es gerade tierischen Besuch. Eine Würzburger Familie hat zu ihrem Urlaub auch ihre beiden Esel mitgebracht.

Kreuth – Eher außergewöhnliche Gäste sind gerade in Kreuth zu Gast. Corinna Grenz und Günter Höllerer aus dem Kreis Würzburg verbringen samt ihrer beiden Esel einen einwöchigen Urlaub im Bergsteigerdorf. „Wir sind in Deutschland mit unseren beiden Tieren viel unterwegs, aber so eine herzliche und hilfsbereite Unterstützung wie hier haben wir noch nie erlebt“, sagen die beiden Eselfans.

„Die Aufgabenstellung, zwei Esel und eine Ferienwohnung für zwei Personen, haben wir auch noch nicht gehabt“, sagt TI-Leiterin Andrea Huber schmunzelnd. Es wurde eifrig herumtelefoniert, um den Gästewunsch zu erfüllen. Bei Familie Hagn im Danzlhof – die selber Pferde hat – fühlen sich Mensch und Tier nun rundum wohl.

„Wir leben daheim mit unseren Tieren in einem renovierten Bauernhof und machen täglich ausführliche Wanderungen, was wir auch in Kreuth unternehmen“, berichten die Besitzer des 21-jährigen ehemaligen Trekkingesels Karamel aus Frankreich und des 13-jährigen Esel Moritz, der aus der Schweiz stammt. Ehrensache war es, sich gemeinsam bei der TI für die Unterstützung zu bedanken. Wenn das Wetter passt, will die „Eselfamilie“ in den kommenden Tagen am Spitzingsee am 4. Internationalen Säumertreffen teilnehmen. iv

