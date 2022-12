Tipps von einer Floristin: So blüht’s auch zur Weihnachtszeit

Von: Alexandra Korimorth

Mit etwas Fantasie, den richtigen Pflanzen und hübschem Dekomaterial lassen sich wunderschöne Adventsgestecke kreieren, wie Floristin Carina Reichhart demonstriert. © Thomas Plettenberg

Floristin Carina Reichhart gibt Tipps für dekorativen Pflanzenschmuck, der auch im Advent blüht. Die Christrose nimmt eine Schlüsselrolle ein.

Kreuth/Gmund – „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein auch im Winter, wenn es schneit…“ – das gilt nicht allein für die Tanne. Ein Blick neben Terrassen-, Balkon- und Haustüren zeigt: Es grünt nicht nur, sondern blüht sogar zur Winterszeit. Wie das möglich ist, verrät Floristin Carina Reichhart.

Grünende und blühende Dekoration im Haus gehört zur Advents- und Weihnachtszeit dazu wie das Amen in der Kirche. Schließlich sind das Immergrün der Adventskränze und Weihnachtsbäume, Kerzenlicht und Barbarazweige traditionelle Hoffnungssymbole dafür, dass wir es durch die dunkle Jahreszeit schaffen. Dabei helfen auch Weihnachtsstern (Poinsettie) und Amaryllis, die im Zimmer Blüten in Rot, Pink oder Lachsfarben treiben – vorausgesetzt man bekommt die kälteempfindlichen Südländer unbeschadet nach Hause.

Schutz vor Kälte: Große Übertöpfe und viel Erde

Ganz anders sieht es mit Blumenschmuck im Winter vor dem Haus aus. Expertin hierfür ist Carina Reichhart aus Kreuth – das verraten blühende Wintergestecke und sogar eine Palme vor der Tür ihrer „Blumenbar“ in Finsterwald. Reichhart hat ihre Passion für die Pflanzen in Wald und Feldern ihres Heimatortes zu ihrem Beruf gemacht und ist Floristin geworden. Die Fachfrau weiß: „Möchte man winterharte Pflanzen draußen nicht nur über den Winter retten, sondern ansehnlich rüber bringen, sind das A und O möglichst große Übertöpfe und ganz viel Erde.“ Denn ausreichend Erde um die Wurzeln herum und als Abdeckung schützt diese vor dem Erfrieren. Deshalb Pflanzen auch nur mäßig gießen, und gar nicht, wenn es friert.

Ein geschütztes Eck oder ein Platz ganz nah an der Hauswand oder neben der Eingangstür fördert die Überlebens-Chancen ebenfalls. „Für ein dekoratives Winter-Weihnachtsgesteck bieten sich in erster Linie kleinere Koniferen, Latschen, Seidenkiefer und Ilex, beziehungsweise auch nur deren Zweige an, die man zu den gepflanzten Gesteckteilen in die Erde steckt“, rät Reichhart. Skimmien bringen mit ihren roten Beeren Farbe dazu.

Die Schneerose, auch Christrose genannt, weil sie genau zu der Zeit blüht, in der Christus geboren wurde, ist tatsächlich die einzige Pflanze, die im Winter Blüten hat. Eigentlich blüht die Christrose nicht den ganzen Winter über, sondern die weiß-grünlich-gelblichen Blüten frieren im Grunde ein und bleiben deshalb schön. Große Temperaturschwankungen, wenn man sie etwa über Nacht ins Haus holt, überlebt sie nicht.

Beeren, Zweige und Äpfel: Tricks helfen zur Farbenpracht

„Ansonsten muss man ein bisschen tricksen, damit es so aussieht, als ob es bei uns trotz Schneegestöber blüht“, erklärt Reichhart mit einem Augenzwinkern. Es gäbe dicke winterharte Sukkulenten (Hauswurz und Fetthenne), die von der Ferne wie Blumen aussehen. Winterblühender Viburnum erinnert an blühende Kirschzweige und übersteht den Winter draußen gut, wenn man die Erde auch noch mit Moosen abdeckt. Hübsch machen sich auch aufgeblühte Quitte oder Eukalyptus-Beeren, die man zum Schutz etwas tiefer zwischen die Latschen und Seidenkiefern steckt. Gefärbte Ruskus-Zweige setzen schimmernde, wiesenblumenhafte Akzente. Gewachste Äpfel, Pinienzapfen, Weihnachts- oder Gartenkugeln – möglichst Ton in Ton mit den Pflanzen – sowie Dekorationen nach eigenem Geschmack empfiehlt Reichhart, in das die Wintergesteck zu legen. Den Topf kann ein Kaffeebohnensack mit einer großen Schleife schmücken.

Wie man die Zweige steckt – rund oder in Stufen – hänge von der Topfform ab und davon, von wie vielen Seiten das Gesteck gesehen wird. „Das ist entscheidend für die Wirkung“, sagt Reichhart. Die 30-jährige Floristin hat noch einen praktischen Outdoor-Deko-Trick parat ohne viel Aufwand: Man legt Gartenkugeln in einen großen Korb, steckt Latschen-Zweige dazwischen und bindet eine breites Filzband drumherum – das sieht richtig weihnachtlich aus. ak

