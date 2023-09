Tollkühne Aktion mit Slackliner bringt Ballon-Team vom Tegernsee in TV-Show

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Von einem freischwebenden Bräustüberl-Ballon zum anderen balancierte Quirin Herterich auf der Slackline. Das Abenteuer wurde von Kamerateams festgehalten und wird morgen im Fernsehen zu sehen sein. © WDR/Stephan Chudowski

Die Piloten von Ballooning Tegernsee in Kreuth sind für ihre tollkühnen Aktionen bekannt. Ihr neuester Coup bringt die Heißluftballoner nun ins Fernsehen. Wieder mit dabei: Slackliner Quirin Herterich aus Altenau.

Tegernseer Tal – In dem neuen ARD-Format „Was kann der Mensch? – Die Hirschhausen-Show“ werden Andi Götschl und seine Heißluftballon-Piloten am Samstag (9. September) ab 20.15 Uhr zeigen, zu was sie fähig sind. Im Mittelpunkt steht Quirin Herterich, der regelmäßig mit Slackline-Abenteuern von sich reden macht. Mit dem 28-Jährigen haben die Ballon-Sportler aus Kreuth bereits 2021 ein Kunststück am Tegernseer Himmel absolviert. Damals lief der Slackliner in einer Höhe von 80 Metern 100 Meter weit von einem am Boden fixierten Heißluftballon zum anderen – in sechs Minuten und 40 Sekunden.

TV-Show stellte Menschen und ihre Höchstleistungen vor

Das waghalsige Unterfangen von damals veranlasste jetzt die TV-Produktionsfirma, für die Samstagabend-Show von Eckart von Hirschhausen das Erfolgsteam erneut herauszufordern. In der Sendung werden seit Anfang September Menschen vorgestellt, die zu Höchstleistungen in der Lage sind. Die Frage und Aufgabe an das Team Herterich-Götschl: Ist es auch bei fahrenden, freischwebenden Heißluftballonen möglich, auf einer Slackline von einem Korb zum anderen zu gelangen? Herterich und Götschl nahmen die Challenge an: Der Slackline- und der Ballonexperte planten die Aktion gemeinsam bis ins Detail.

Die zwei Ballone mussten auf gleicher Höhe gehalten werden

„Die Herausforderung dabei ist, dass die Slackline zwischen zwei freischwebenden Ballonen ungleich beweglicher ist, als wenn die Ballone mit langen Seilen am Boden fixiert sind. Für den Quirin wurde es echt wackelig“, erklärt Götschl. Ihm und seinem Team-Piloten Florian Schneider oblag es, die beiden Bräustüberl-Ballone der Flotte eine Dreiviertelstunde lang exakt auf gleicher Höhe zu halten – eine unglaubliche Leistung bei einer Fahrgeschwindigkeit von 12 bis 15 Knoten, sprich 20 bis 30 km/h. Obendrein 300 bis 500 Meter über dem See.

Ob das Team erfolgreich war, erfährt man erst in der Sendung

Ob es die Ballon-Piloten Götschl und Schneider und auch Slackliner Herterich geschafft haben und wie viel (Fehl-)Versuche es brauchte, wird man erst am Samstag erfahren. Denn bis zur Ausstrahlung der Show sind die Sportler zur Verschwiegenheit verpflichtet. Neugierigen sei die Vorschau auf die Show in der ARD-Mediathek (https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/quiz-shows-im-ersten/videos/vorschau-was-kann-der-mensch-100.html) empfohlen und der Trick verraten, wie Götschl und Schneider die Slackline halbwegs stabil und straff bekommen haben. Sie haben die beiden unterschiedlichen Ballone – der eine 8500 Kubikmeter, der andere 6000 Kubikmeter groß – so nah aneinander gebracht, dass sie ihre Hüllen berührt haben und sich die Slackline so auf etwa 17 bis 20 Meter spannte.

Slackliner war bei dem Stunt doppelt und dreifach gesichert

„Quirin war die ganze Zeit über doppelt und dreifach gesichert und wir hätten den Stunt auch jederzeit sicher abbrechen können“, betont Götschl. Das Ganze haben im Juli zwei Kamerateams in je einem Korb und eine Drohne gefilmt, sodass es spektakuläre und auch werbewirksame Fotos und Filmaufnahmen von dem „Himmelfahrtskommando“ gibt. Quirin Herterichs Eindrücke teilt der Slackliner bei Interviews während der Show. „Es war schon wild, wie wir uns da absolut synchron über den See bewegt haben. Es hat höchste Konzentration gefordert“, sagt Götschl. Und höchste Ballonfahrkunst.

ak