Viel Herz für die Rösser und fürs Handwerk: Traditions-Metzger Leonhard Walch aus Kreuth ist gestorben

Von: Christina Jachert-Maier

Beim Rosstag, hier 2019, war Leonhard Walch über Jahrzehnte hinweg mit seinem Vierspänner dabei. © privat

Für die Rösser und das eigene Handwerk schlug das Herz von Leonhard Walch: Im Alter von 73 Jahren ist der Traditions-Metzger aus Kreuth jetzt nach schwerer Krankheit gestorben.

Kreuth – Leonhardi war für ihn der größte Festtag, wichtiger als Geburtstag, Weihnachten und Ostern. Und das nicht wegen des Namens. Leonhard Walch war ein Rosserer durch und durch, von Kindesbeinen an. „In seinen Adern floss Rossblut, das darf man so sagen“, meint seine Tochter Birgit. Noch drei Wochen vor seinem Tod kutschierte ihr Vater mit seinen Haflingern Gäste durch die prachtvolle Landschaft seiner Heimat. In Erinnerung bleibt „da Woich Hardl“, ein Kreuther Urgestein, aber vor allem für seine legendären Weißwürste. Er war Metzger von Beruf, mit Leib und Seele. Nach schwerer Krebserkrankung ist er jetzt im Alter von 73 Jahren in einer Innsbrucker Klinik gestorben.

Walch übernahm die Familien-Metzgerei bereits in jungen Jahren

Geboren wurde er 1949 in eine alt eingesessene Kreuther Familie. Sein Vater war Metzger, die Mutter Gastwirtin. Seit 1911 betrieben die Walchs das Gasthaus Batznhäusl, 1930 kam die Metzgerei hinzu. Leonhard Walch lernte das Handwerk von seinem Vater und musste nach dessen frühem Tod die Metzgerei schon mit 24 Jahren übernehmen. Im gleichen Alter heiratete er seine Frau Helga, die Kinder Markus und Birgit waren da schon auf der Welt.

Die Weißwürste waren die Spezialität von Leonhard Walch

Die Weißwurst wurde zur Spezialität des jungen Familienvaters. „Er war der Weißwurst-Papst“, sagt sein Bruder Martin. 200 Kilo Brät verarbeitete der Metzgermeister an einem guten Samstag, Walchs Weißwürste wurden bis nach Sylt geliefert, in die Sansibar. Daheim in Kreuth, dem Ort der großen CSU-Klausuren, schaute auch Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß gern in die Wurstküche und genoss die Spezialität frisch aus dem Kessel.

Im Oktober 2016 musste Walch die Traditions-Metzgerei schließen. Die Kraft reichte nicht mehr: Zu jener Zeit zwangen ihn versagende Nieren dreimal die Woche zur Dialyse. 2019 wurde ihm das Leben neu geschenkt. Er bekam eine Spenderniere. „Damit war er wieder fit“, berichtet seine Tochter.

Der Verstorbene engagierte sich in der Dorfgemeinschaft

Neben der Metzgerei und den Pferden – bis zuletzt hielt er vier Haflinger – liebte Leonhard Walch die Dorfgemeinschaft. Von 1972 bis 1996 saß er für die CSU im Gemeinderat Kreuth, unterstützte Vereine, engagierte sich vielfältig. Die Hirschbergler Schalkfrauen alle Jahre an Leonhardi mit einem Vierspänner zu kutschieren, war für ihn Ehrensache.

Walchs Weißwurst-Rezept ist erhalten geblieben. „Es hat sich sogar jemand daran versucht“, weiß Tochter Birgit. Aber das Ergebnis enttäuschte. Seine Familie weiß warum. Um eine flaumige Weißwurst zu kreieren, die im Mund schmilzt, brauche es das besondere Gefühl, wann das Brät genau richtig ist: „Und er hatte halt dieses einmalige Gespür.“

Der Seelengottesdienst für Walch findet am Mittwoch, 18. Januar, um 10 Uhr in St. Leonhard statt, danach die Beerdigung auf dem Kreuther Friedhof.

jm