Trio nach Einbruchsversuch in Reitrain flüchtig - Videoaufnahmen zeigen Täter

Von: Gabi Werner

Die Videokamera zeigt die Einbrecher vor der Haustür. © Polizei

Drei Einbrecher versuchten kürzlich, in ein abseits gelegenes Einfamilienhaus in Kreuth-Reitrain einzudringen. Jetzt sucht die Polizei mit Videoaufnahmen nach den Tätern.

Kreuth – Der Einbruchsversuch ereignete sich laut Polizeibericht bereits am Samstag, 8. Juli, gegen 7 Uhr. Die Unbekannten wollten über eine Glastüre, die zum Garten des Gebäudes führt, in das Einfamilienhaus gelangen. Dabei schlug einer der Täter die Glastüre ein. Durch den Lärm geweckt, begab sich die Bewohnerin des Hauses ins Erdgeschoss und erblickte drei maskierte Personen, die unmittelbar vor der eingeschlagenen, allerdings noch nicht geöffneten Glastüre standen. „Die Personen suchten daraufhin zu Fuß das Weite“, teilt die Polizei mit.

Die sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Mittlerweile konnten allerdings Videoaufzeichnungen ausgewertet werden, die eine Beschreibung von zwei Beteiligten zulassen. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses werden aus den Aufnahmen herausgearbeitete Sequenzen für die Öffentlichkeitsfahndung verwendet.

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizei

Wer hat die Männer gesehen?

Beim ersten Täter handelt es sich demnach um eine etwa 1,70 bis 1,80 Meter große, etwa 20 bis 30 Jahre alte männliche Person. Sie wird als schlank mit sportlicher Figur, heller Hautfarbe, kurzen Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet war der Mann mit blauer Jeans, weißen Sportschuhen mit grauen Applikationen und einer dunkelblauen Baseballmütze. Zudem trug er eine verspiegelte Sonnenbrille und ein blaues T-Shirt, vermutlich der Marke North Face. Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, 15 bis 25 Jahre alt, männlich, schmächtige Figur, helle Hautfarbe, kurze Haare, kein Bart, bekleidet mit schwarzer Hose und dunkelblauem T-Shirt. Auf dem Kopf trug er ebenfalls eine dunkelblaue Baseballmütze sowie eine schwarze Sonnenbrille. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Zeugen, welche die Täter gesehen oder in den Ortsteilen Reitrain und Weissach Verdächtiges beobachtet haben (insbesondere am 8. Juli zwischen 5 und 8 Uhr), werden gebeten, sich unter 0 80 22 / 9 87 80 an die Polizei zu wenden.