Übergangslösung in Siebenhütten: Brotzeit-Standl empfängt die ersten Wanderer

Von: Gabi Werner

In Siebenhütten in Kreuth eröffnete am Feiertag ein Brotzeitstand. Das Provisorium ersetzt die Gastronomie in der eigentlichen Alm (rechts im Bild), die derzeit geschlossen hat. © Thomas Plettenberg

Pünktlich zum Feiertag hat in Siebenhütten der provisorische Brotzeitstand seinen Betrieb aufgenommen. Er dient als Ersatz für die Almwirtschaft, die vorläufig geschlossen bleibt.

Wildbad Kreuth - Das bewirtschaftete Alm-Idyll in Siebenhütten (Gemeinde Kreuth) hat derzeit zwar geschlossen. Auf eine Brotzeit „auf die Hand“ und ein kühles Getränk mussten die vielen Wanderer am Vatertag (26. Mai) dennoch nicht verzichten: Pünktlich zum Feiertag öffneten die Betreiber ihren Brotzeitstand – er dient als provisorische Anlaufstelle für die Ausflügler, bis eine Lösung für die herzogliche Almwirtschaft unterhalb der Blauberge gefunden ist.

Siebenhütten-Alm ist wachsendem Ansturm nicht mehr gewachsen

Die Pächter – darunter die Rottacher Wirts-Familie Bogner – hatten das Ausflugsziel Siebenhütten heuer im Frühjahr nicht mehr aufgesperrt. Die kleine Alm, so die Begründung, sei dem wachsenden Ansturm nicht mehr gewachsen. Weil eine Erweiterung des denkmalgeschützten Bauwerks nicht in Frage kommt, tüfteln Pächter, Eigentümer, Gemeinde und Behörden derzeit an einer Alternativlösung: Ein Neubau nach historischem Vorbild ist angedacht.

Pächter, Eigentümer und Behörden tüfteln an Lösung für Siebenhütten

Ob und wann es tatsächlich dazu kommt, ist unklar. Die Wanderer müssen also zunächst mit der Übergangslösung vorliebnehmen. Senior-Chef Josef Bogner zog am Donnerstag nach der Bewirtung der ersten Vatertags-Ausflügler eine positive Bilanz: „Es lief alles wunderbar.“ Die meisten Besucher, hauptsächlich Familien, hätten bereits von der Schließung der Alm gewusst und sich dankbar über das Ersatz-Angebot gezeigt. Der Brotzeitstand wird – sofern das Wetter passt – täglich geöffnet haben.

