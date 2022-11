Ungewöhnliche Häufung von Rettungseinsätzen: Nun warnen Schilder vor Gefahren an der Halserspitz

Das erste Schild befindet sich am Einstieg zur Halserspitz in Siebenhütten. Alex Stern, Alfred Müller und Florian Gloggner (v.l.) hoffen, dass sich die Wanderer die Warnung zu Herzen nehmen.

Gemeinschaftsaktion in Kreuth

Im Frühjahr 2021 gab‘s an der Halserspitz in den Kreuther Blaubergen ungewöhnlich viele Bergwacht-Einsätze. Nun warnen Schilder eindringlich vor den Gefahren.

Kreuth – Im Tal herrscht bereits Frühlingserwachen, im alpinen Bereich noch tiefster Winter: Nicht alle Bergsteiger wissen die Situation im Frühjahr richtig einzuschätzen. Vor allem an der Halserspitz in den Kreuther Blaubergen geraten Wanderer immer wieder in gefährliche Notlagen – sie wissen weder vor noch zurück, die Bergwacht muss zu Hilfe kommen. Um die Bergsteiger vor solch brenzligen Situationen zu bewahren, wurden nun in einer Gemeinschaftsaktion mehrere Warnschilder mit eindringlicher Botschaft an der Aufstiegsroute der Halserspitz installiert.

Altschneefelder halten sich bis weit in den Frühsommer hinein

„Achtung Lebensgefahr“ steht in großen Lettern auf dem Schild, das beim Einstieg zur Halserspitz in Siebehütten unter einem Wegweiser befestigt ist. Darunter die Erklärung: Die Nordquerung der Halserspitz führe durch alpines und abschüssiges Gelände. Und: „Altschneefelder halten sich oft bis weit in den Frühsommer hinein.“

An der Halserspitz: Innerhalb von drei Monaten 16 Personen aus Bergnot gerettet

Weil das viele unterschätzen, kam es gerade in der Coronazeit in diesem Bereich zu einer ungewöhnlichen Häufung an Einsätzen. „Wir haben im Frühjahr 2021 innerhalb von drei Monaten 16 Personen heruntergeflogen“, macht Alex Stern, Sprecher der zuständigen Bergwacht-Bereitschaft Rottach-Egern, deutlich. Lediglich zwei Personen seien wirklich verletzt gewesen, alle übrigen hätten sich verstiegen oder den Abstieg aufgrund von Erschöpfung oder Angst nicht mehr selbstständig bewältigen können. „In dem schattigen Gipfelbereich bleibt der Schnee ewig liegen“, gibt Stern zu bedenken. „Die Leute werden davon völlig überrascht“, ergänzt Alfred Müller, ebenfalls Bergretter und zudem Wegewart bei der Alpenvereins-Sektion Tegernsee.

Wegebeauftragter hat Schilder entlang der Aufstiegsroute installiert

Für Bergwacht, DAV und Gemeinde Kreuth war es daher an der Zeit zu handeln. Gemeinsam mit der Wanderwegegemeinschaft Achensee in Tirol wurde vor wenigen Wochen das Schilder-Projekt umgesetzt. Der Wegebeauftragte der Gemeinde Kreuth, Florian Gloggner, machte sich auf, um insgesamt sechs Schilder an den neuralgischen Stellen der Halserspitz, also an Einstiegen und Abzweigungen, anzubringen. „Die Schilder sind markant, ich denke schon, dass sie ins Auge stechen“, sagt Gloggner, der die Route abgegangen ist und die Standorte sorgfältig ausgewählt hat.

Warum es während der Pandemiezeit derart viele Ausflügler ausgerechnet zur Halserspitz zog, können sich alle Beteiligten nicht so recht erklären. Möglicherweise wurde die Tour auf einschlägigen Foren im Internet empfohlen. Mittlerweile habe sich die Situation an der Halserspitz wieder einigermaßen entspannt.

Einsatzzahlen haben Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht - „zum Glück“

Auch was die allgemeine Einsatzbilanz anbelangt, hat die Zahl der Einsätze noch nicht wieder das Niveau von Vor-Corona-Zeiten erreicht. „Zum Glück“, wie Stern sagt. Bislang musste seine Bereitschaft im laufenden Jahr knapp 160 Mal ausrücken. Vor der Pandemie zählte die Bergwacht Rottach-Egern nicht selten rund 260 Einsätze im Jahr.

„Jetzt müssen wir schauen, was der Winter so bringt“, meint Stern. Wie oft die Aktiven in der kalten Jahreszeit ausrücken müssen, hängt laut dem Sprecher sehr davon ab, wann der Skibetrieb im Gebiet Spitzingsee-Tegernsee startet und ob die Rodelbahn am Wallberg in Betrieb ist.

