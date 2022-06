Verein Wildes Bayern attackiert erneut Forstbetrieb Schliersee

Von: Christian Masengarb

Jörg Meyer, Betriebsleiter Forstbetrieb Schliersee © Thomas Plettenberg

Der Streit zwischen dem Verein Wildes Bayern und dem Forstamt Schliersee geht weiter: Der Verein wirft dem Forst erneut vor, bei Waldarbeiten die Schutzbedürfnisse brütender Auerhühner verletzt zu haben.

Kreuth – Die Vorwürfe, die der Verein Wildes Bayern dem Forstbetrieb Schliersee in einer Pressemeldung entgegenwirft, klingen drastisch wie jene, die der Verein schon mehrfach geäußert hat: Rund ein Dutzend Bäume habe der Forst unlängst an der Westseite des Schwarzenbachs bei Kreuth gefällt – im geschützten Lebensraum von Auerhühnern, während der sensiblen Brut- und Aufzuchtzeit ein klarer Verstoß gegen den Artenschutz. Dass die Arbeiter die Stämme per Seilbahn zur Straße brachten und dabei Ameisenhaufen und Beerensträucher gefährdeten, die Auerhühner jetzt für sich und ihre Jungen bräuchten, zeige, dass der Forst „ auf Kosten bedrohter Arten möglichst viel Gewinn aus dem Bergwald“ holen wolle, sagt Wildes-Bayern-Vorsitzende Christine Miller. Der Verein habe die Untere Naturschutzbehörde (UNB) am Landratsamt eingeschaltet.

Christine Miller, Vorsitzende Wildes Bayern © Privat

Wie berichtet, alarmiert Wildes Bayern die UNB nicht zum ersten Mal wegen Arbeiten des Forsts. Im seit Jahren schwelenden Streit hatte der Verein zuletzt Anfang Mai Fällungen am Breitenbach in Bad Wiessee bemängelt („rüder Eingriff“ aus „Zeitersparnis und Gewinnoptimierung“) sowie ein Pflanzprojekt am Traithen bei Bayrischzell („zerstört mehr, als es vielleicht scheint zu helfen“). Weil auch diese Maßnahmen in die Balz- und Aufzuchtzeit des Auerhuhns fielen, hatte Wildes Bayern den Forst zudem angezeigt. „Trotzdem werden solche Arbeiten an anderer Stelle fortgesetzt“, ärgert sich der Verein nun.

Forstbetriebsleiter Jörg Meyer widersprach den Anschuldigungen schon damals und widerspricht jetzt wieder: „Die Hiebmaßnahme ist aus meiner Sicht sehr ordentlich durchgeführt worden“, sagt er auf Nachfrage. Die Arbeiten lägen deutlich außerhalb des Auerwildkerngebiets, die Anschuldigungen von Wildes Bayern seien falsch. Die Maßnahme habe lichtere Strukturen geschaffen, die den Lebensraum für Auerwild weiter aufwerten. Der Forst fälle außerdem nicht unüberlegt in sensiblen Gebieten, sondern bespreche Maßnahmen auch vorab mit der UNB.

Falsch sei auch, dass der Forst möglichst viel Gewinn aus dem Wald holen wolle. Als Staatsbetrieb sei er beauftragt, dessen Nutzen für die gesamte Gesellschaft zu optimieren. Dazu gehöre der Tierschutz, aber eben nicht nur: Klimaanpassung, Erhaltung, Naturschutz, Erholungsnutzung, Holz aus verlässlichen, regionalen Quellen – die vielen Ziele erforderten Kompromisse. So auch Spuren, die der Transport schwerer Bäume hinterlässt. Die Vorteile überwögen aber. Meyer: „Wir gehen sorgsam vor. Aber wir können die Bäume leider nicht aus dem Wald beamen.“

Landratsamt: Bislang „keine eindeutigen Rechtsverstöße“

Die Schwarzenbach-Debatte wiederholt Argumente, die Verein und Forstbetrieb seit Jahren nennen. Doch gefährdet der Forst nun geschützte Arten oder nicht? Wildes Bayern unterstellt Meyer in seiner Pressemitteilung hierzu Falschaussagen: „Kann es wirklich sein, dass ein Betriebsleiter sein eigenes Naturschutzkonzept, das seines Unternehmens und auch dessen Waldbauhandbuch sowie das Staatsforstengesetz so wenig kennt?“

Einen anderen Ansatz liefert die Auskunft einer Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage: Sie bestätigt, dass der Forst Arbeiten in sensiblen Gebieten „immer wieder“ und „intensiv“ mit dem Amt bespricht. Für die Naturschutzbehörde sei außerdem „unstrittig, dass Forstwirtschaft möglich sein muss“.

Wildes Bayern habe in den vergangenen vier Jahren mindestens vier Anzeigen oder Beschwerden gegen den Forstbetrieb Schliersee eingereicht, sagt die Sprecherin weiter. „Eindeutige Rechtsverstöße waren nicht dabei.“ Einige Maßnahmen seien im Einvernehmen verschoben oder angepasst worden; die Prüfung der Maßnahmen von Anfang Mai laufe. Hinweise auf einen Forst, der für Gewinn Arten gefährdet, liefert die Auskunft nicht.