Steffi Czerny erhält Bayerischen Verdienstorden

Die Kreutherin Steffi Czerny wird von Ministerpräsident Markus Söder mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 27. Juni statt.

Kreuth - Die 63-jährige Czerny ist in der Burda-Mediengruppe Geschäftsführerin der DLD Media GmbH, die jährlich in München Europas führende Digitalkonferenz DLD (Digital, Life, Design) veranstaltet und hierbei Pioniere und Vordenker zusammenbringt. Czerny hatte die Konferenz 2005 mitbegründet. Diese gilt als eines der wichtigsten Treffen der Hightech-Szene außerhalb der USA.

Am Mittwoch werden im Antiquarium der Residenz München im Rahmen einer Feierstunde insgesamt 64 Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. „Mit der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens sagen wir öffentlich Dank und Anerkennung für herausragendes Engagement in vielen Bereichen - von sozialem und kirchlichem Bereich über Forschung, Wissenschaft und Kunst bis hin zu Wirtschaft und Medizin“, wird dazu Söder in einer Pressemitteilung der Staatskanzlei zitiert. „Die Persönlichkeiten, die wir heute ehren, sind Vorbild und Kraftquell für unser Land."

Im Rahmen der Verleihung hält der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, einen Festvortrag zum Thema "Kulturstaat Bayern - was unser Land zusammenhält".

Der Bayerische Verdienstorden ist durch das Gesetz über den Bayerischen Verdienstorden vom 11. Juni 1957 geschaffen worden. Er wird „als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk“ verliehen. Eine Besonderheit des Bayerischen Verdienstordens ist, dass die Zahl der lebenden Ordensträger auf 2000 begrenzt ist. Im vergangenen Jahr hatte den Verdienstorden noch Horst Seehofer verliehen.

sh