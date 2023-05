Nächtliche Vermisstensuche: Polizei und Bergwachten durchkämmen Blauberge

Von: Jonas Napiletzki

Bis zum Morgengrauen: Die ganze Nacht lang suchten Helfer vergeblich einen Münchner Wanderer. © Bergwacht Rottach

Mehrere Bergwachten und die Polizei haben in der Nacht auf Sonntag die Blauberge nach einem Vermissten abgesucht. Der Wanderer hatte im Gebirge übernachtet.

Kreuth – Eine kräftezehrende Vermisstensuche, bei der die Einsatzkräfte das Schlimmste befürchtet haben, nahmen 22 Bergwachtler, Polizisten und Bergretter aus Tirol auf sich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag durchkämmten sie von 1 Uhr nachts bis zum Morgengrauen die Blauberge südlich von Kreuth bis zur Halserspitze. Die trotz Hundeführern, Drohnen und einem Polizeihubschrauber erfolglose Suche endete erst mit einbrechender Dämmerung am frühen Sonntagmorgen glimpflich: Der vermisste Wanderer aus dem Raum München war wohlbehalten selbstständig abgestiegen, nachdem er die Nacht am Berg verbracht hatte.

Vorausgegangen war dem Einsatz nach Schilderungen der Polizei Bad Wiessee und der Bergwacht Rottach-Egern ein abgerissener Kontakt des Münchners zu seiner Lebensgefährtin. Die 57-Jährige aus Langenbach im Landkreis Freising hatte zuletzt am Samstagabend mit ihrem Mann telefoniert: „Da er den schweren Abstieg nicht mehr schaffte, teilte er seiner Lebensgefährtin gegen 20 Uhr mit, dass er wieder auf den Berg hochgehen werde“, schildert die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach vier Stunden ohne telefonischen Kontakt habe die 57-Jährige ihren Mann bei der Freisinger Polizei kurz nach Mitternacht vermisst gemeldet.

Einsatzkräfte befürchten „hilflose Lage“

Nachdem eine Polizeistreife aus Bad Wiessee das Auto des Münchners an einem Wanderparkplatz entdeckt hatte, alarmierten die Beamten die Rettungskräfte der Bergwacht Rottach-Egern um 1.05 Uhr, heißt es in deren Mitteilung. Den abgerissenen Kontakt umbeschreibt die Polizei mit „fehlenden Lebenszeichen“; auch der diensthabende Einsatzleiter der Bergwacht ging in seiner Lagebeurteilung davon aus, „dass sich der Wanderer in einer hilflosen Lage befinden könne“, berichtet Bergwacht-Sprecher Alexander Stern. In der Folge habe der Einsatzleiter die angrenzenden Bergwachten Hausham, Schliersee und Achenkirch in Tirol sowie die Hundestaffel und das Technikteam aus Hausham und Penzberg alarmiert. Letztere unterstützten die Suche mit einer speziellen Drohen- und Suchtechnik. Auch ein Polizeihubschrauber sei angefordert worden, der jedoch wegen schlechter Sicht kurz vor Rottach umdrehen und zurückfliegen musste.

Die Teams der Bergwachten, die nach der Lagebesprechung von mehreren Ausgangsorten starteten, wurden trotz der eingesetzten Suchhunde weder im Bereich Königsalm/Schildenstein noch am Blauberggrat fündig. „Auch das Suchteam, welches über das Stangenhäusl aufstieg, war erfolglos“, berichtet Stern. Die Retter aus Achenkirch suchten derweil den Bereich Blaubergalm und Bayerische Wildalm ab und unterstützen dabei, Einsatzkräfte auf die Tiroler Seite der Blauberge zu bringen. Während große Mengen Schnee in höheren Lagen und wechselnde Wetterbedingungen den Einsatzkräften einiges abverlangen, brachte auch die Drohnensuche keinen Erfolg.

Im dunklen Bachbett verlaufen

„Kurz bevor es zum Einsatz der alpinen Einsatzgruppe der Polizei kam, meldete sich der Vermisste bei den Einsatzkräften“, schildert die Polizei. Der Mann habe sich im Morgengrauen bei der Leitstelle Rosenheim gemeldet, nachdem er die Rettungskräfte im Bereich des Wanderparkplatzes bemerkt habe, erklärt Stern. Beim Abstieg in der Nacht habe er sich im dunklen Bachbett verlaufen. Da die Nacht bereits fortgeschritten war und für ihn keine alpine Gefahr bestanden habe, habe er sich dazu entschlossen, zu übernachten und in der Morgendämmerung den Weg zum Parkplatz zu suchen, zitiert die Bergwacht den Vermissten.

Der Großeinsatz war für alle Helfer gegen 10.30 Uhr beendet. Stern warnt in seiner Mitteilung abschließend: „In höheren Lagen herrschen immer noch große Schneemengen vor.“ Zuletzt hatten sich besonders an der Brecherspitz Einsätze der Bergwacht gehäuft. Bevor eine Münchnerin im März 75 Meter am Ostgrat abrutschte, waren die Ehrenamtlichen im Januar bereits zwei Mal zu schwierigen Einsätzen ausgerückt. nap

