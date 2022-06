Waldfest des FC Real Kreuth: Saisonstart mit Sicherheitsdienst - Ansturm erwartet

Von: Christina Jachert-Maier

Mit einem Ansturm, wie hier 2018, rechnet der FC Real Kreuth auch beim diesjährigen Waldfest. Es ist das erste seiner Art nach zwei Jahren Corona-Pause.

Nach zwei Jahren Corona-Pause werden am Tegernsee wieder Waldfeste gefeiert. Das erste steigt in Kreuth. Dort rüstet man sich für den großen Ansturm.

Kreuth – Was die Werbung für sein Waldfest angeht, hält der FC Real Kreuth den Ball diesmal sehr flach. Eingeweihte wissen längst: Nach zwei Jahren schmerzvoller Corona-Pause findet das erste Waldfest der Saison 2023 am 10./11. Juni in Kreuth statt. „Die Leute sind heiß darauf“, weiß Vereinsvorsitzender Max Breunig.

Schon in den Zeiten vor Corona zog es 4000 bis 5000 Gäste auf den Waldfestplatz. Nach der langen Abstinenz ist mit einem mindestens so großen Ansturm zu rechnen. Um dem zu begegnen, hat der Verein mit der Gemeinde Kreuth und in Absprache mit der Polizei ein Sicherheitskonzept entwickelt. Erstmals engagiert der Verein für sein Waldfest ein Security-Unternehmen. 15 Mann werden das Geschehen auf dem Waldfestgelände im Blick haben. Dort sollen sich nicht mehr als 4000 Gäste gleichzeitig aufhalten. Abgesperrt wird der Festplatz nicht. „Wir stellen keinen Bauzaun auf“, meint Breunig. Dies sei nicht nötig, weil sich die drei Zuwege zum Waldfestplatz gut kontrollieren ließen. Die Besucher erhalten als Eintrittskarte ein Armband, das auch verrät, wer noch nicht volljährig ist und früher vom Platz muss. Für die anderen gilt: Die Musik spielt bis zwei Uhr, um 3 Uhr ist das Fest aus.

Zum Sicherheitskonzept gehört auch das Thema Parkplätze. „Wir appellieren an alle Besucher, nicht mit dem Auto zu kommen“, sagt Breunig. Zum Festplatz fährt ein Shuttlebus mit Haltepunkten rund um den See. Mit diesem Service habe der Verein schon in den Jahren 2017 bis 2019 gute Erfahrungen gemacht, berichtet Breunig: „Der Bus war immer voll.“ Dennoch war die Zahl derer, die mit dem Auto fast bis zur Bierbank fahren wollten, deutlich zu hoch. Heuer stehen nach Absprache mit der Gemeinde 120 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung. 450 Stellplätze sind auf dem Gelände ohnehin vorgesehen.

Breunig hofft jedoch, dass die Feierlustigen das Auto daheim stehen lassen – was auch mit Blick aufs kühle Waldfestbier eine gute Idee ist. Und noch ein Tipp: Wer aufs Waldfest will, sollte sich besser zeitig auf den Weg machen. Ist die Zahl von 4000 Besuchern erreicht, darf erst einmal niemand mehr auf den Platz. „Aber es ist ja ein Kommen und Gehen“, weiß Breunig. Möglicherweise komme es teils zu Wartezeiten. Vor allem aber freut sich der FC Real Kreuth darauf, endlich wieder ein Waldfest ausrichten zu können. Die Hütten sind schon aufgebaut, die Ware bestellt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.