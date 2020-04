Wegen Corona: Kreuther Jugendherberge droht das Aus

Bernhard Georg (59) ist in großer Sorge. Das Coronavirus, so ist der Leiter der Jugendherberge in Kreuth-Scharling überzeugt, könnte seinen Betrieb in die Knie zwingen. Staatliche Hilfe ist nicht in Sicht.

Kreuth – „Der Blick in die Zukunft ist düster“, seufzt Bernhard Georg. Normalerweise würden sich der Herbergsvater und seine Frau Lucia derzeit auf die Osterferien-Gäste vorbereiten. Das Haus in Kreuth-Scharling mit seinen 120 Betten war für diese Zeit gut gebucht, sogar ein neues Sprachen-Camp sollte stattfinden. „Aber wir haben alles canceln müssen“, bedauert Georg.

Wegen der sich zuspitzenden Corona-Krise mussten auch die bayerischen Jugendherbergen am 16. März mit sofortiger Wirkung schließen – vorläufig bis 19. April. Wie es danach weitergeht, darüber kann auch Georg nur spekulieren. Fest steht aber schon jetzt: Viele Schulen – das Hauptklientel der Einrichtungen – werden ihre Klassenfahrten für den Rest des Jahres wohl einschränken oder ganz absagen. „Das bedeutet für uns einen Verlust von etwa 70 Prozent“, erklärt der Herbergsvater aus Kreuth.

So wie ihm geht es im Prinzip allen Jugendherbergen Bayerns. Im Landkreis Miesbach gibt es insgesamt drei: Neben Kreuth sind das die Herbergen in Schliersee und am Sudelfeld in Bayrischzell. Der Träger – der Landesverband Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk – hat inzwischen Alarm geschlagen und eine Brandbrief an die Staatsregierung verfasst. Darin findet er drastische Worte: Die Jugendherbergen in Bayern stünden vor dem endgültigen Aus, sollte die Politik nicht schnell einen Rettungsschirm spannen.

Mitarbeiter der Kreuther Jugendherberge in Kurzarbeit

Derweil versucht Bernhard Georg vor Ort zu retten, was zu retten ist. So bietet er seinen Gästen beispielsweise an, ihren Aufenthalt kostenfrei auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Im Gegenzug sollten bereits geleistete Vorauszahlungen bestehen bleiben. „Einige wollen trotzdem ihr Geld zurück“, berichtet der 59-Jährige. Für die Jugendherberge ein Problem – „denn die Kosten, zum Beispiel für Storm und Müllabfuhr, laufen ja weiter“.

Hinzu kommt das Thema Personal. Die Mitarbeiter der Familie Georg wurden bereits in Kurzarbeit geschickt. Er selbst und seine Frau würden täglich zwei bis drei Stunden die Stellung halten in der Jugendherberge, um das Nötigste – die Buchführung, das Bezahlen von Rechnungen oder das Abarbeiten von Stornierungen – zu erledigen, berichtet Georg und fügt hinzu: „Wir sitzen in einem leeren Haus und machen Routinearbeiten.“ Unterdessen kümmern sich drei junge Frauen aus Madagaskar, die in der Herberge ihren Bundesfreiwilligendienst leisten und nicht so einfach nach Hause gehen können, um einen Großputz in der Einrichtung.

„Jetzt können wir nur abwarten, wie die Regierung entscheidet“, sagt Georg über eine mögliche Wiedereröffnung der Jugendherbergen nach dem 19. April. Falls Schüler auch dann nicht auf Klassenfahrt gehen dürften, könnte sich der 59-Jährige zumindest einen Notbetrieb vorstellen, bei dem lediglich Familien in den Zimmern untergebracht würden.

Landesverband fordert in Brandbrief „Schutzschirm“ für Bayerns Jugendherbergen

Ohne finanzielle Hilfe des Staates werden die Jugendherbergen aber nicht mehr auf die Beine kommen – das steht für den Landesverband Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) fest. Alle bisher getroffenen Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen „seien leider wirkungslos für das DJH, weil wir darin nicht explizit eingeschlossen sind“, schreibt der Verband in seinem Brandbrief an die Mitglieder des Bayerischen Landtags und die bayerischen Abgeordneten des Bundestags. Er fordert daher, dass ein „wirksamer Schutzschirm“ über dem DJH als gemeinnütziger Organisation entfaltet werde.

„Im Falle einer endgültigen Schließung der Jugendherbergen in Bayern würden wir nicht nur wertvolle Kolleginnen und Kollegen verlieren – die Wirtschaftskraft in der Region würde zudem erhebliche Einbußen erleiden“, heißt es in dem Brandbrief. Und auch Georg betont: „Wir sind ja nicht irgendein kleiner Vermieter, der da pleite geht.“

gab