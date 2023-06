Weissach: Gemeinderat befürwortet Neubau von fünf Häusern - 101 Wohneinheiten geplant

Von: Jonas Napiletzki

Bald unter der Erde: Die Parkplätze nahe der Erlebniswelt Tegernsee Phantastisch sollen durch Tiefgaragen ersetzt werden, um Platz für ein neues Quartier zu schaffen. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat Kreuth hat nach jahrelangen Verhandlungen zwei Bauanträgen zugestimmt: Neben Tegernsee Phantastisch entstehen fünf Häuser in Weissach.

Weissach – Ob das Vorhaben überzogen oder ein guter Kompromiss ist, darüber entzweiten sich die Meinungen im Gemeinderat Kreuth bis zuletzt. Am Ende überwogen aber die Befürworter: Nach jahrelangen Verhandlungen hat das Gremium am Donnerstag sein Einvernehmen für den Bau von fünf Häusern nahe der Erlebniswelt Tegernsee Phantastisch erteilt. Damit rückt der Bau von insgesamt 101 Wohnungen oder Appartements und 17 Einheiten für Büros, Gewerbe oder Praxen näher. Ein großer Schritt – nicht nur für Weissach, sondern auch für den Hotelier und Unternehmer Korbinian Kohler, der im Nordosten seiner Event-Arena auch Mitarbeiterwohnungen schaffen will.

Wie berichtet, beschäftigt sich der Gemeinderat seit dem Jahr 2020 mit dem Bauwunsch. Zwei der geplanten Gebäude zwischen dem Mühlbach und der Arena liegen laut Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) „eindeutig“ im Innenbereich. „Daher ergibt sich das Maß des Baurechts aus der (massiven) Umgebungsbebauung“, fasst der Rathaus-Chef auf Anfrage zusammen. Kohler will dieses Baurecht für ein Wohnhaus mit 14 Einheiten und ein Appartementhaus mit 59 Einheiten nutzen. Beide Gebäude gleichen sich in ihren Wandhöhen (rund zehn Meter) und in ihren Breiten (16 Meter), wobei das Wohnhaus mit 33 Metern etwas kürzer als das Appartementhaus (37,5 Meter) geplant ist.

Kompromiss: Städtebaulicher Vertrag statt Rechtsstreit

Etwas weniger eindeutig war die Lage für drei Häuser, die Kohler auf dem großen Parkplatz an der Wiesseer Straße plant. „Die Gemeinde war ursprünglich der Meinung, dass es ein sogenannter ,Außenbereich im Innenbereich’ ist“, erklärt Bierschneider. Von Landratsamt und Oberster Baubehörde sei die Fläche jedoch als Innenbereich gesehen worden. Statt eines Rechtsstreits schlug das Gremium den Weg eines Bebauungsplans und eines städtebaulichen Vertrags ein – „um steuern zu können, wie die Gebäude genutzt werden“, sagt der Bürgermeister.

Dabei herausgekommen sind nun drei Wohn- und Geschäftshäuser mit Längen zwischen 33 und 37 Meter, Breiten zwischen 16 und 18 Meter und Wandhöhen unterhalb von zehn Meter. Insgesamt 28 Wohnungen oder Appartements finden darin Platz, die nicht als Zweitwohnsitze genutzt werden dürfen. Die 17 gewerblichen Einheiten sichern laut Bierschneider den Wunsch des Gemeinderats: Gewerbesteuer, Arbeitsplätze und Umsätze. Dafür waren die Mitglieder auch bereit, einige Abweichungen von der Gestaltungssatzung in Kauf zu nehmen. Die Parkplätze, auf denen die Häuser stehen sollen, werden größtenteils unter die Erde verlegt: Zwei Tiefgaragen mit insgesamt 253 Stellplätzen und einem Auto-Aufzug plus Ausfahrt ergänzen 107 oberirdische Parkplätze.

Wrba: „Großer Erfolg - weniger war nicht zu erzielen“

In getrennten Abstimmungen fand sich die breitere Mehrheit für die beiden Häuser zwischen Mühlbach und Arena: Nur die beiden Grünen-Mitglieder Matthias Erhardt und Christian Weber stimmten dagegen. Konsens war indes die „dringende Empfehlung“ an Kohler, auch tatsächlich Wohnungen für Mitarbeiter zu schaffen.

Mit fünf Gegenstimmen von Erhardt, Weber, Martin Walch und Robert Gerg (SPD) sowie Josef Hatzl (CSU) fiel bei elf Befürwortern auch die Abstimmung für die drei Häuser an der Wiesseer Straße eindeutig aus. Vorher hatte sich unter anderem Walch gegen die „gigantische Bebauung“ ausgesprochen, die „massiv überzogen“ sei. Auch Markus Wrba (FWG) bekannte zwar: „Es entsteht ein neuer Ortsteil.“ Aber: „Der städtebauliche Vertrag ist ein großer Erfolg – weniger war nicht zu erzielen.“ nap

