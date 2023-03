Weiterer Baustein für verbesserten ÖPNV: Neue Fahrgastinfo für Haltestellen im Tegernseer Tal

Von: Gabi Werner

Bei der „Einweihung“ der neuen Anzeige an der Haltestelle Riedlerbrücke in Kreuth: (v.l.) TTT-Chef Christian Kausch, Landrat Olaf von Löwis, Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider und Projektleiter Florian Kausch. © Landratsamt

Wann kommt der nächste Bus? Gibt es eine Verspätung? An mehreren Haltestellen im Tegernseer Tal wurde nun eine dynamische Fahrgastinformation installiert. Es ist erst der Anfang.

Kreuth – Aus größeren Städten kennt man sie bereits, nun wurde die dynamische Fahrgastinformation, kurz DFI, auch an zwölf Bus- und Bahnhaltestellen im Tegernseer Tal installiert. Die Bildschirme zeigen in Echtzeit die nächsten Verbindungen, aber auch mögliche Verspätungen an. Die 14 Anzeiger sind laut Pressemitteilung des Landratsamtes der Startschuss für eine geplante flächendeckende Einführung der DFI im Landkreis Miesbach.

Tegernseer Tal Tourismus GmbH unterstützte die Vorarbeiten

Die ersten Anschaffungen wurden durch ein gefördertes Projekt des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) ermöglicht. Die vorbereitenden Maßnahmen wurden durch die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) unterstützt.

Komfort und Informationsqualität werden deutlich verbessert

Florian Kausch von der Stabsstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt, die das Projekt federführend betreut, erklärt: „Mit Errichtung dieser Anzeigen sollen der Komfort zur Nutzung des ÖPNV sowie die Informationsqualität deutlich erhöht werden.“ Deshalb sei geplant, dass mit diesen Bildschirmen noch lange nicht Schluss ist.

Für Landrat Olaf von Löwis sind die Anzeigen ein weiterer Baustein zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Landkreis: „Wir arbeiten mit viel Kraft daran, den ÖPNV im Landkreis zu verbessern und damit nicht nur einen Beitrag zur Verkehrswende, sondern auch zum Klimaschutz zu leisten.“ Erst Ende Februar hatte der Kreistag beschlossen, zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember dem MVV beizutreten. Das DFI-Projekt wurde bereits zuvor angestoßen, werde nun aber in den Beitritt integriert.

