Bewährtes und neue Wege vereinen: Wie die Naturkäserei durch die Corona-Krise kommt

Kreuth – Jetzt ist Zusammenhalt wichtig. Angesichts der Corona-Krise steht auch die Naturkäserei in Kreuth vor Herausforderungen. Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller erklärt, wie ihr Haus reagiert.

Ergiebige Landwirtschaft

Trotz aller Schwierigkeiten stellt Obermüller trocken fest: „Kühe haben keine Ausgangsbeschränkungen! Die Natur entwickelt sich ungehindert und so dürfen die Kühe jetzt wieder auf den saftig-grünen Wiesen grasen.“ Die besonders hochwertige Weidemilch, die auf den Wiesen der 21 Lieferbetriebe rund um den Tegernsee „produziert“ wird, ist die Grundlage für die Produkte des Genossenschaftsbetriebs. Rund 6500 Liter Heumilch werden täglich an die Käserei geliefert – etwas weniger als im Vorjahr.

Rege Produktion an Käsespezialitäten

Produziert wird also kräftig weiter, auch wenn es deutlich weniger Abnehmer gibt. „Wir stellen im Moment weniger Frischprodukte und Weichkäse her. Dafür verstärkt lagerfähigen Schnitt- und Hartkäse.“ Lagerkapazitäten gebe es – auch dank des Käsekellers im Voitlhof – genügend. „Dennoch haben wir uns gerüstet und 200 neue Käsebretter geordert, falls diese Situation noch länger dauern wird“, erklärt Obermüller. Natürlich füllen sich die Keller ungleich schneller.

Bewährte Vertriebswege

Der aktuelle Wegfall der Gastronomiekunden schmerzt die Naturkäserei. „Dadurch und besonders durch die Absage der Wiesn wird die Genossenschaft deutliche Umsatzeinbußen verzeichnen müssen“, sagt Obermüller. Die Partner im Einzelhandel bestellten dafür weiter stabil. Zudem konnten zusätzliche Kunden gewonnen werden. Und auf Grünen und Wochenmärkten verbuche man sogar ein Plus: „Corona ist auch eine Chance, die Verbraucher noch mehr für den Kauf von guten, regionalen Produkten zu gewinnen.“

Obermüller räumt aber ein, dass es durch die Ausgangsbeschränkungen im sonst stark frequentierten Laden der Käserei – trotz regulärer Öffnungszeiten – seltsam still sei. Das liege auch an fehlenden Ausflüglern und Urlaubern. Ausgefallene Führungen und die – geschlossene – angeschlossene Gastronomie täten ihr Übriges. „Wir sind eine Schaukäserei und hätten jetzt Saison.“ 13 Mitarbeiter aus diesen Abteilungen befinden sich in Kurzarbeit.

GezieltesMarketing

Dennoch glaubt Sophie Obermüller, dass sich die schon vor Corona geänderte Gastronomieausrichtung letztlich als positiv erweisen wird: „Wir lassen uns nicht entmutigen und haben mit mehreren Marketingmaßnahmen versucht, der Lage entgegenzuwirken.“ So wurden beispielsweise die Versandkosten für den gekühlten Express-Versand auf 9,90 Euro gesenkt. Dies werde sehr gut angenommen. Wie auch ein Brief an die Genossen Erfolg zeigte: Sie bestellten für Ostern viele Geschenkkörbe und kauften fleißig ein. „Das Schöne ist, dass wir uns mit unseren Mitgliedern wie eine große Familie fühlen. Und da hält man einfach zusammen“, freut sich Obermüller.

Die Naturkäserei setzt aber auch auf die neuen, regionalen Angebote. So ist sie bei verschiedenen Lieferangeboten – wie dem der Gemeinde Kreuth, des Regionalladens machtSinn in Gmund und der Aktion www.jetzt-zamm helfen.eu der Standortmarketinggesellschaft (SMG) Landkreis Miesbach – gelistet. Dort gibt es auch Gutscheine. Und obendrein gibt es für die, die direkten Personenkontakt vermeiden möchten, den „coolen Kollegen“: Einen Käseautomaten auf dem Parkplatz der Naturkäserei.

Gesunde Lebensmittel für das Immunsystem

Obermüller weiß, dass die Ernährung mit hochwertigen und natürlichen Lebensmitteln ein wichtiger Beitrag für ein für ein gesundes Immunsystem ist. Deshalb habe man sich die Aktion „a Stückl Hoamat“ einfallen lassen: Tegernseer Bergkas jung zum Vorzugspreis von 1,99 Euro pro 100 Gramm. Auch das Ein-Kilo-Familien-Paket Reibkasmischung ist bis Mitte Mai im Angebot. „Damit wollen wir ein Zeichen setzen und die Freude an gemeinsamen Kochaktionen und gesunder Ernährung innerhalb der Familien fördern“, erklärt Obermüller die „Anti-Corona-Strategie“ der Naturkäserei.

Denn: „In welchem Umfang sich die Corona-Krise auf die Naturkäserei auswirken wird, ist derzeit nicht absehbar. Einen guten Betrieb zeichnet aus, dass er sich wandeln kann und flexibel ist.“ Deshalb berief Obermüller bereits vor vier Wochen einen Krisenstab mit allen wichtigen Vertretern ein, um in engmaschigem Abstand zu beraten, schnell handlungsfähig zu sein und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

