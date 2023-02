Wie steht‘s um den Wintersport am Tegernsee? „Ein bisserl was geht noch“

Von: Gabi Werner

Teilen

Am Oedberg sind die Lifte noch in Betrieb. Neben Skifahren und Snowboarden können sich die Gäste hier auch beim Snowtubing vergnügen. © Thomas Plettenberg

In Kürze starten die Faschingsferien. Skifahren, Langlaufen und Rodeln stehen da hoch im Kurs. Doch Wärme und Regen könnten manches Wintersportangebot zunichte machen.

Tegernseer Tal – Dieser Tage schneiten bei Stefan Rachel in der Tourist-Info (TI) Bad Wiessee zwei Urlauberinnen herein. Als ihnen der TI-Chef mitteilte, dass in der Klamm in Kreuth die Loipen noch gespurt sind und auch das Schlittenfahren auf der Rodelbahn zwischen Aueralm und dem Söllbachtal noch möglich ist, seien die beiden hocherfreut gewesen, berichtet Rachel. Wer derzeit an den Tegernsee kommt, möchte eben auch Wintersport genießen. „Und ein bisserl was geht ja noch“, sagt der TI-Chef. Der Aueralm-Rodelbahn etwa kommt zugute, dass sie großteils im Schatten liegt und zudem durch die Gemeinde präpariert wird. Die starke Sonne konnte der Bahn bislang also nicht allzu viel anhaben.

Nur noch in Kreuth-Klamm und auf der Sutten ist Langlaufen möglich

Anders sieht die Situation bei den Langlauf-Loipen aus. Nachdem der große Schneefall trotz anders lautender Prognosen ausblieb, ist das Angebot im Tal im wahrsten Sinne zusammengeschmolzen. „Ein Trauerspiel“, seufzt Christine Miller, Aktivbeauftragte der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Immerhin sind die Loipen in Kreuth-Klamm und auf der Sutten in Rottach-Egern noch in Betrieb. Ihren Zustand beschreibt Miller als gut – die Strecken werden dank ihrer günstigen Lage auch in den Faschingsferien und möglicherweise darüber hinaus zur Verfügung stehen.

Wärme und Regen sind die Killer jeder Langlauf-Loipe

„Das Problem ist der Regen“, meint Miller zur Gesamtsituation. „Das ist der Killer für unsere Loipen.“ Zudem sei der Boden zu warm, in vielen Bereichen sei er gar nicht gefroren gewesen. „Das macht das Spuren schwieriger“, weiß Miller, die ihre Frustration über diesen launischen Winter nicht verhehlen kann. Auf der anderen Seite will sie die Hoffnung auf eine späte Wiederbelebung der Langlauf-Saison noch nicht ganz aufgeben: „Der Schnee ist noch immer gekommen.“

Oedberg-Chef Reisberger: „Perfekte Piste“ dank Kunstschnee

Während die Langläufer auf Naturschnee angewiesen sind, hat im alpinen Bereich in vielen Fällen der Kunstschnee die Wintersportsaison gerettet. So auch am Oedberg in Ostin. „Man darf den Kunstschnee schon mal loben“, findet Geschäftsführer Georg Reisberger. Das Weiß aus den Kanonen sei viermal so dicht wie der herkömmliche Schnee – und sorge nun dafür, dass der Oedberg mit einer „perfekten Piste“ aufwarten könne. „Wir werden den Betrieb mit Sicherheit aufrecht erhalten können“, sagt Reisberger über die Faschingsferien. Mehr noch: Sollten die Vorhersagen zutreffen und es ab Mitte kommender Woche wieder kälter werden, könnte die Skisaison in Ostin durchaus bis Mitte März andauern. Mit der künstlichen Beschneiung habe man aber definitiv abgeschlossen, sagt Reisberger.

Unsichere Prognose für die kleinen Lifte in Kreuth

Keine Prognose darüber, wie lange der Skibetrieb noch möglich ist, wagt Sepp Kandlinger von den Hirschbergliften in Kreuth. „Das kommt ganz aufs Wetter an – wir müssen von Tag zu Tag schauen“, sagt er. Bislang sind noch alle Anlagen in Betrieb. Angesichts der dürftigen Schneeausbeute ist Kandlinger mit der bisherigen Saison durchaus zufrieden – „wenn es jetzt an Fasching auch noch gehen würde, wäre es natürlich gut“, meint er. Ähnlich äußert sich Rainer Bierschneider, Betreiber der Kirchberglifte in Kreuth. Bislang würden noch alle Lifte laufen – wie es allerdings ausschaue, wenn der Regen wie angekündigt zum Wochenende einsetze, könne er nicht vorhersagen.

In der Tegernseer Kunsteisarena ist die Saison bereits beendet

Definitiv Schluss ist bereits fürs Eisvergnügen in Tegernsee. Der Betrieb in der Kunsteisarena bei der Schießstätte wurde Mitte der Woche eingestellt, wie Andreas Gerold, Vorsitzender des Eissport-Clubs (EC) Tegernsee berichtet. Die Sonne sei einfach schon zu stark gewesen und habe der Eisfläche massiv zugesetzt. „Deshalb haben wir kurzfristig beschlossen, die Saison zu beenden“, erläutert Gerold. Es ist der Abschluss einer erfolgreichen – wenn auch stressigen – Eiszeit: „Wir waren heuer sehr stark gebucht, fast schon überbucht“, berichtet Gerold. Eine solche Saison mit rein ehrenamtlichen Kräften zu stemmen, sei nicht immer einfach gewesen.

Tagesaktuelle Informationen darüber, welche Liftanlagen, Loipen und Rodelbahnen in Betrieb sind, gibt es online auf tegernsee.com/schneebericht.

So sieht die Situation für den Wintersport im Schlierach- und Leitzachtal aus.

gab