Große Suchaktion nach vermisstem Mountainbiker in Kreuth - Mann (52) taucht wohlbehalten auf

Von: Gabi Werner

An der Bayralm in Kreuth-Langenau war der vermisste Mountainbiker am Donnerstag um 18.30 Uhr zuletzt gesehen worden. © ZOOM.TIROL

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte in der Nacht zum Freitag im Bereich Kreuth nach einem vermissten Mountainbiker (52) aus Hessen. Die Suche nahm am Freitagmorgen ein glückliches Ende.

Kreuth - Die Lebensgefährtin des 52-Jährigen hatte ihren Partner am Donnerstag (22. Juni) gegen 22 Uhr bei der hiesigen Polizei-Dienststelle als vermisst gemeldet. Der Mann war am Nachmittag nicht am vereinbarten Treffpunkt an der Schwaigeralm in Kreuth aufgetaucht. Noch in der Nacht - gegen 23 Uhr - lief laut einem Sprecher der Polizei Bad Wiessee eine groß angelegte Suche nach dem Vermissten an. Das Suchgebiet wurde im Laufe der Nacht auch auf österreichisches Staatsgebiet und somit den Gemeindebereich Brandenberg ausgeweitet. Fünf Bergretter der Ortsstelle Kramsach suchten gemeinsam mit einer Polizeistreife großräumig den Bereich Kaiserhaus und Erzherzog-Johann-Klause ab. Auf deutscher Seite waren neben drei Männern der Alpinen Einsatzgruppe, einer Streife der Polizei Bad Wiessee und etwa 25 Kräften der Rottacher Bergwacht auch Mantrailer-Hunde des Roten Kreuzes im Einsatz. Aufgrund der Gewitter konnten aber weder die Hubschrauber der bayerischen noch der österreichischen Polizei an der Suche teilnehmen.

Streife trifft vermissten Mountainbiker am nächsten Morgen auf Radlweg an

Laut Polizeibericht wurde der Einsatz gegen 5.30 Uhr zunächst erfolglos abgebrochen und um 7 Uhr mit einem verstärkten Aufgebot an Rettungskräften fortgesetzt. Am Freitag (23. Juni) gegen 8.30 Uhr dann die große Erleichterung: Eine Streife der Polizei Bad Wiessee traf den Mann aus Butzbach wohlbehalten auf dem Radweg zwischen Glashütte und Kreuth, Höhe Klamm, an.

Paar hatte sich auf dem Weg zwischen Schwaigeralm und Bayralm verfehlt

Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte eine Verkettung unglücklicher Umstände dazu geführt, dass sich der 52-Jährige und seine Lebensgefährtin am Donnerstag verfehlt hatten. Laut Polizei waren die beiden mit ihren E-Mountainbikes zunächst von Kreuth aus zur Gufferthütte aufgebrochen. Dort machten sie gemeinsam Mittag. Dann trennten sie sich. Der Mann wollte eine weitere Runde fahren, die Frau machte sie auf den Weg über die Johannklause zur Schwaigeralm. Dort wollte sich das Paar gegen 17.30 Uhr treffen. Da die Frau an der Alm nicht anzutreffen war, wollte ihr Mann ihr entgegenfahren. Er nahm auf dem Weg zur Bayralm den Trail bergauf, seine Partnerin fuhr jedoch die daneben befindliche Forststraße hinunter. „So fuhren sie aneinander vorbei, ohne sich zu begegnen“, erklärt ein Polizeisprecher. Der Mann fuhr dann weiter über die Johannklause wieder zur Gufferthütte zurück und weiter Richtung Achenwald. Als es zu dunkel wurde, um die Fahrt fortzusetzen, nächtigte er in einem Bushäuschen in Achenwald. Unglücklicherweise waren auch die Akkus der beiden Handys leer, die der Mann dabei hatte. Somit gab es keine Möglichkeit, Kontakt mit ihm aufzunehmen.

